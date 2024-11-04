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5 ноября в Самарской области прогнозируют сильный снег

4 ноября 2024 21:54
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5 ноября в Самарской области прогнозируют сильный снег

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 05.11.2024 местами в Самарской области и Самаре ожидается сильный снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат, местами гололедица».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

В связи со сложными погодными условиями, региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Если невозможно отложить поездки водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковои‌ интервал между потоками. 

Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры.
Использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания. Безопасность каждого зависит от личнои‌ дисциплинированности и ответственности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

(все операторы сотовой связи)

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