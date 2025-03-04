Я нашел ошибку
Главные новости:
Модельные библиотеки Тольятти станут участниками федерального проекта «Гений места»
Модельные библиотеки Тольятти станут участниками федерального проекта «Гений места»
Минцифры намерено победить кибермошенников в России в 2025 году
Минцифры намерено победить кибермошенников в России в 2025 году
Врач спрогнозировала раннее наступление сезона весенней аллергии в этом году
Врач спрогнозировала раннее наступление сезона весенней аллергии в этом году
Команды организаций и предприятий Самарской области приглашаются на фестиваль комплекса ГТО!
Команды организаций и предприятий Самарской области приглашаются на фестиваль комплекса ГТО!
Спортсмены Самарской области стали призерами межрегиональных соревнований по парусному спорту
Спортсмены Самарской области стали призерами межрегиональных соревнований по парусному спорту
Тольяттинец обманул женщину, которая хотела купить квартиру
Тольяттинец обманул женщину, которая хотела купить квартиру
Российское юрлицо ретейлера H&M планируется ликвидировать до 5 июня
Российское юрлицо ретейлера H&M планируется ликвидировать до 5 июня
5 марта в Самарской области включат сирены
5 марта в Самарской области включат сирены
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.25
0.99
EUR 92.85
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

5 марта в Самарской области включат сирены

4 марта 2025 13:31
98
5 марта в Самарской области включат сирены

5 марта, в 10:40 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

Запуск сигнала будет осуществлен из ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу жителям необходимо включить телевизионные, радиоприемники и прослушать передаваемую информацию.

Тренировка системы проводится с целью проверки ее работы и обучения граждан.

Также, 5 марта, с 10:43 до 10:44 по местному времени филиалом РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр» планируется проведение комплексной проверки системы оповещения о чрезвычайных ситуациях путем замещения сигнала общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом пакете «РТРС-1» видеороликом о проведении технической проверки.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
03 марта 2025, 21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей... Политика
390
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
03 марта 2025, 13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
После завершения всех проверочных процедур «Львята» выйдут на линию на маршруте №13. Транспорт
473
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
03 марта 2025, 12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
 Мероприятие направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства региона и будет организовано в рамках выполнения плана мероприятий по улучшению... Бизнес
491
В центре внимания
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
89
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
390
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
471
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
491
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
631
Весь список