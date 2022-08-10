37 спасателей тушили пожар в квартире жилого дома на улице Ташкентской 

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В региональном управлении МЧС рассказали о пожаре в жилом доме на улице Ташкентской, 153. Из огня 10 августа спасли 10 человек, сообщает sovainfo.ru.

Сигнал о ЧП в Кировском районе на пульт дежурного поступил в среду, 10 августа, в 16:19. Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Ташкентской, 153.



В квартире горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Вызову присвоили уровень сложности 1-БИС. В тушении были задействованы 37 человек и 10 единиц техники. Побороть стихию удалось в 16:46.



В ведомстве сообщили, что была произведена эвакуация 40 человек. Десятерым из них, чтобы выбраться из здания, понадобилась помощь спасателей.



Погибших нет, но пострадали 3 человека – 52-летний мужчина, 92-летняя женщина и 11-летняя девочка. Их госпитализировали в больницу имении Середавина.

Фото: pxhere