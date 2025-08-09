25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы

127

25 пострадавших при взрыве газа на промышленном предприятии в городе Стерлитамаке в Башкирии доставлены в больницу города, пишет Смотрим.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматтулин в своем Telegram-канале. Отмечается, что на месте работают 19 бригад скорой помощи.

Из Уфы на борту санитарной авиации оперативно направлены медицинские бригады. В их составе – врачи-реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Ранее СМИ сообщили о взрыве газовоздушной смеси на предприятии "Башкирская содовая компания" в Стерлитамаке. В результате ЧП порядка 20 человек пострадали, еще 15 были эвакуированы из здания. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.