23-летняя девушка из Отрадного ответит за оскорбление соседки

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В прокуратуру города Отрадного поступило обращение гражданки о привлечении к административной ответственности девушки, которая, в ответ на замечание о нарушении порядка проживания в многоквартирном доме, высказалась в адрес заявительницы грубой нецензурной бранью.

Проверкой установлено, что 23-летняя местная жительница высказала в адрес 57-летней соседки реплики оскорбительного характера.

Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), по результатам рассмотрения которого гражданка привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.