17-летний тольяттинец избил 19-летнего парня в ТЦ города

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Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Самарской области, подозреваемого в совершении преступления по статье "Хулиганство".

27 февраля подозреваемый, находясь на территории торгового центра в Тольятти, грубо нарушая общественный порядок, в присутствии посетителей торгового центра, беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес телесные повреждения 19-летнему молодому человеку.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Подозреваемый помещен в ЦВСНП ГУ МВД России по Самарской области на 48 часов, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО