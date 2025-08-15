Я нашел ошибку
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
15 августа местами в Самарской области сохранится гроза

15 августа 2025 09:16
15 августа местами в Самарской области сохранится гроза

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 15.08.2025 местами в Самарской области сохранится гроза, шквалистое усиление ветра порывы 15-18 м/с».

МЧС России напоминает:

 избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

 держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;
 не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.  
 будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
 
Будь внимателен и осторожен!

15 августа 2025  13:59
15 августа 2025  13:51
15 августа 2025  13:25
15 августа 2025  10:32
15 августа 2025  09:25
