15 августа местами в Самарской области сохранится гроза

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. 15.08.2025 местами в Самарской области сохранится гроза, шквалистое усиление ветра порывы 15-18 м/с».

МЧС России напоминает:

избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

держись подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



Будь внимателен и осторожен!