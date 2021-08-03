12,5 тысяч немаркированных флаконов известного парфюма задержано самарскими таможенниками

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Мобильная группа Самарской таможни задержала партию немаркированной парфюмерной продукции известных марок Jo Malone, Tom Ford, Kilian и Byredo.

Грузовое автотранспортное средство было остановлено сотрудниками мобильной группы Самарской таможни в районе Большой Глушицы (Самарская область).

В результате таможенного досмотра в грузовом отсеке машины было выявлено более 12 тысяч флаконов парфюма, с признаками контрафактности и без нанесения обязательной маркировки средствами идентификации. Товар следовал из Казахстана в Москву.

Самарской таможней подготовлены материалы для передачи задержанной немаркированной продукции в Роспотребнадзор по Самарской области.

Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев: «По вопросу подтверждения контрафактности задержанного товара сделаны соответствующие запросы правообладателям торговых знаков».