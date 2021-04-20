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109 пожарных тушили горящую траву в Центральном районе Тольятти

20 апреля 2021 15:21
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Ежедневно пожарно-спасательные подразделения выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни, мусора и низовых лесных пожаров.

На территории региона сохраняется сухая и ветреная погода, способствующая возникновению природных пожаров и загораний сухой растительности. Ежедневно пожарно-спасательные подразделения выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни, мусора и низовых лесных пожаров.

За прошедшие сутки зарегистрировано 64 природных пожара, 62 из которых произошли по причине неконтролируемого пала сухой травы, 2 – лесные низовые пожары.

Пожары от палов сухой травы ликвидированы на общей площади 3,9775 га, низовые лесные пожары ликвидированы на общей площади 6,25 га.

Один из лесных пожаров произошел 19 апреля. В 18.17 в ЦУКС поступило сообщение о горении травы в 22 и 23 кварталах Тольяттинского участкового лесничества в Центральном районе Тольятти.

По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит горение травы и валежника. В 20.45 пожар удалось локализовать на площади 2 га. Площадь, пройденная огнем, составила 5,86 га.

Пожар был полностью ликвидирован в 00.55 20 апреля на площади 5,8 га. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 109 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России - 79 человек, 14 единиц техники.

Как правило, природные пожары происходят по вине человека. Взрослые поджигают сухую траву, руководствуясь мифами о пользе ее выжигания, дети и подростки – из-за шалости и отсутствия контроля со стороны родителей.

Главное управление МЧС России по Самарской области, в очередной раз, настоятельно рекомендует:

- прежде чем поджечь сухую траву или развести костер, подумайте о трагических последствиях, к которым могут привести ваши действия;

- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;

- не бросайте непотушенные окурки, спички;

- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

- нельзя сжигать мусор при скорости ветра более 5 м/с;

- не сжигайте траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек. Необходимо обеспечить непрерывный контроль над горением, территория должна быть оборудована средствами пожаротушения;

За нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф. Так, за нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках в условиях особого противопожарного режима для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тыс. рублей, а на юридические лица от 200 до 400 тыс. рублей!

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   облМЧС

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