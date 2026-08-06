В Безенчукском районе задержали браконьера

В ходе проведения профилактического мероприятия на территории Безенчукского района участковые уполномоченные полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов.

Как установлено дознавателями, местный житель, находясь на реке Безенчук вблизи села Екатериновка, с использованием запрещенного орудия лова (сетей) осуществлял добычу рыбы в период, когда это делать запрещено.

Полицейские изъяли у задержанного незаконный вылов - свыше 20 экземпляров рыбы различных видов, а также лодку и запрещенные орудия лова. После фиксации нарушения рыбу выпустили в естественную среду обитания.

По данным сотрудников полиции, в прошлом 48-летний безработный местный житель привлекался к уголовной ответственности за хищение.

Отделом дознания ОМВД России по Безенчукскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Отягчающим обстоятельством стало ведение промысла в местах нереста, что нанесло особый ущерб экосистеме региона. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 27 000 рублей.

Одним из принципов, на котором основывается законодательство о рыболовстве, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования. Незаконная добыча ведет к серьезному нарушению экологического баланса отдельно взятого водоема или региона в целом.