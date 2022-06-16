В Самарской области социальные предприятия и СОНКО получат дополнительную поддержку

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Сегодня, 16 июня 2022 года, по поручению Губернатора Дмитрия Азарова заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела заседание областного кабинета министров, на котором было принято решение о дополнительных мерах региональной поддержки социальных предприятий и социально ориентированных НКО.



Решением областного Правительства субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия, и социально ориентированным некоммерческим организация предоставляется 50%-я льгота по арендной плате за пользование имуществом Самарской области. Эта преференция будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. Соответствующие изменения внесены в Методику расчета размера арендной платы за пользование имуществом Самарской области.



«Данная мера поддержки будет действовать три года. Это позволит поддержать социальные предприятия и СОНКО, в том числе и в условиях санкционного давления», - подчеркнула Н. Катина.



Также был одобрен вопрос о внесении изменений в статью 7 закона «О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства, на территории Самарской области». Предлагаемое изменение уточняет случаи оказания мер государственной поддержки обманутым дольщикам. Так, пострадавшему участнику долевого строительства может быть предоставлено жилое помещение вне проблемного объекта не только когда гражданин оплатил жилое помещение более расчетной нормы, но и в случае когда гражданин полностью оплатил договор долевого участия, несмотря на то, что площадь по договору менее расчетной нормы. Далее документ поступит на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.

Фото: департамент информационной политики СО