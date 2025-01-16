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Звание "город трудовой доблести" присвоят еще 7 населенным пунктам

16 января 2025 10:21
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Звание город трудовой доблести присвоят еще 7 населенным пунктам
Это Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область – Кузбасс), Салехард (Ямало-Ненецкий АО).
 

Представленные города внесли большой вклад в Победу и обеспечили бесперебойное снабжение фронта, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на заседании оргкомитета «Победа».

«Работа по подготовке заявок в большинстве названных городов началась ещё в 2020 и 2021 годах. С учётом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу Вас поддержать предложение «Единой России» о присвоении почётного звания семи указанным городам», - обратился Владимир Якушев к Президенту.

Он напомнил, что «Единая Россия» участвует в реализации инициативы по присвоению почётного звания с самого её запуска. Партия обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.

«В городах, которым присвоено почётное звание, «Единая Россия» вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом определяет места расположения памятных стел. На сегодняшний день из 63 «Городов трудовой доблести» в 43-х установлены стелы. Вместе с этим проводится благоустройство прилегающей территории», - рассказал секретарь Генсовета.

Также партия сформировала перечень объектов в «Городах трудовой доблести», связанных с подвигом тыла и фронта. Всего их по стране отфиксировано около 45 тысяч.

«К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому мы организовали работу по их благоустройству. Планируем завершить её к празднованию 80-летия Победы», - сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, «Единая Россия» вместе с Минцифры и «Почтой России» выпускает тематические почтовые марки.

«В 2021-2024 годах выпущено 22 марки. В прошлом году вышла серия из шести марок, посвящённая Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите», - заключил Владимир Якушев.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, член Президиума регполитсовета «Единой России» Геннадий Котельников отметил, что трудовой и ратный подвиг самарского региона в годы Великой Отечественной войны не остался без внимания, звание «Город трудовой доблести» Самарой выстрадано и заслужено: «Куйбышев стал «запасной столицей» страны. Сюда были эвакуированы оборонные предприятия из многих городов, высшие органы власти государства, дипломатические миссии, учреждения культуры. Неоценим вклад наших земляков в Великую Победу. Куйбышевская область дала фронту десятки тысяч боевых самолётов, сотни тысяч снарядов и подшипников, миллионы тонн горючего, много военной техники и вооружений.  В 1942 году здесь была впервые исполнена Седьмая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Мы хорошо помним трудные годы послевоенного восстановления народного хозяйства, радость трудовых побед и космического триумфа Родины и нашей Самары – космической верфи России. И в 2020 году нашему городу было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это звание – знак глубокого уважения к боевым и трудовым подвигам всех куйбышевцев и самарцев», - уверен Геннадий Петрович.

Напомним, «Единая Россия» в 2020 году единогласно поддержала инициативу Президента Владимира Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». В городах, которым присвоено это звание, партия помогает проводить голосование, вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом ведёт работу по определению мест расположения памятных стел, оказывает содействие в оформлении документов. «Единая Россия» проводит в регионах обсуждения, круглые столы, викторины, тематические уроки в школах, автопробеги и другие мероприятия.

По инициативе «Единой России» при участии «Почты России» и предприятия «Марка» выпускается серия почтовых марок «Города трудовой доблести». В 2021 году их посвятили Новосибирску, Самаре, Челябинску и Екатеринбургу, в 2022 году - Уфе, Ижевску, Магадану, Омску, Саратову и Ярославлю, в 2023 году - Иркутску, Иваново, Красноярску, Нижнему Новгороду, Якутску и Луганску.

Кроме того, по партпроекту «Историческая память» разработаны марки, посвящённые Героям спецоперации. Первые 10 из них представили в декабре 2022 года на форуме «Школа Героя» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

 

Теги: Единая Россия

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