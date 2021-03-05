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"Идут годы, многое меняется. Изменились и вы, но стали еще прекраснее, несмотря на все преграды и преодоления, которые вместе нам пришлось пройти".
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Женщин региона с 8 марта поздравил губернатор Дмитрий Азаров

5 марта 2021 21:33
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"Идут годы, многое меняется. Изменились и вы, но стали еще прекраснее, несмотря на все преграды и преодоления, которые вместе нам пришлось пройти".

В эти дни женщины Самарской области принимают поздравления с наступающим Международным женским днем. Представительниц прекрасного пола, среди которых медики, учителя, социальные работники, сотрудники предприятий, компаний, сферы культуры и искусства, в Самарской филармонии поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Идут годы, многое меняется. Изменились и вы, но стали еще прекраснее, несмотря на все преграды и преодоления, которые вместе нам пришлось пройти, – обратился Глава региона к женщинам в зале. – Сложности, с которыми мы столкнулись в прошлом году в связи с пандемией, в большей степени легли на хрупкие плечи наших женщин». Поэтому особые слова благодарности Губернатор адресовал медработникам: врачам, медсестрам, санитаркам, которые в период активного распространения коронавирусной инфекции спасали жизни и боролись за сохранение здоровья жителей Самарской области.

«В системе здравоохранения трудятся очаровательные и красивые женщины – профессионалы своего дела, – отметил Дмитрий Азаров. – И многое удалось сделать благодаря особому отношению, заботе, любви каждой женщины. В период, когда еще не было лекарств и протоколов лечения, которые потом обновлялись раз в месяц, удалось спасти очень много жизней. И все это благодаря заботе, благодаря тому, что они были рядом с людьми в тяжелую минуту».

Колоссальная нагрузка легла и на социальных работников — в этой сфере трудятся 90% женщин. Многие из них оставляли свои семьи и помогали тем, кто особо нуждался в помощи и заботе. «Это подвиг, – подчеркнул Глава региона. – Я хочу сказать слова благодарности и низко поклониться замечательным женщинам, которые многое делают для всего общества. Слово милосердие, которое мы произносим, в первую очередь, ассоциируется с нашими медработниками и соцработниками».

Отдельные слова благодарности – учителям, которым в период пандемии пришлось перестраивать образовательный процесс в связи с дистанционным обучением школьников. «Мы справились с этим и создали условия для того, чтобы сегодня дети ходили в школу. Ведь ни что не заменит прямого контакта ученика и педагога, – сказал Губернатор. – В равной степени хочу поблагодарить воспитательниц дошкольного образования, преподавателей высшей школы и среднего профессионального образования. Не могу оставить без внимания работников сферы культуры, которые в непростой для людей эмоциональный период поддерживали всех нас и старались даже удаленно создать атмосферу праздника и радости. В каждой сфере – ракетостроение и машиностроение, химия и нефтехимия, пищевая промышленность, торговля, услуги – женщины создавали атмосферу спокойствия, надежности, а значит и уверенности в завтрашнем дне».

В преддверии самого светлого праздника Губернатор вручил женщинам региона государственные награды за особые достижения в различных сферах жизни. «8 марта – день весны и возрождения, гармонии и любви, день, который для многих из нас символизирует новую жизнь. И этот замечательный праздник дарит всем нам большую радость, – отметил Дмитрий Азаров. – В нашей Самарской области самые прекрасные женщины, ответственные трудолюбивые, которые в любой сфере достигают удивительных результатов, в том числе по реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Мы строим новые школы, детские сады, больницы, поликлиники и точно не остановимся на достигнутом. Будем также настойчиво реализовывать разработанную совместно Стратегию лидерства Самарской области».

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