Запущен чат-бот в МАХ для обращений на прямую линию с губернатором Самарской области

Сбор вопросов от жителей Самарской области на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева стал доступен в национальном мессенджере МАХ. Достаточно в поиске набрать @vopros_samregion_bot, оставить свои контакты и направить вопрос, который поступит в обработку.

По-прежнему доступны и другие каналы связи. Напомним, жители региона могут направить свое обращение по телефону 8 (800) 505-63-63 (многоканальный), по почте pryamaya-linia-063@yandex.ru, в чат-бот в Telegram @gubernatorSO_pl_bot, а также через платформу обратной связи по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10903 и официальные сообщества в социальных сетях.

Прямая линия состоится 5 декабря в 12:00. Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на ключевые вопросы жителей и подведет предварительные итоги работы Правительства области за 2025 год.

Трансляция будет доступна онлайн на официальных ресурсах Правительства Самарской области, в эфире телеканалов «Россия 24», «Самара 24», «Самара 450», «Тольятти 24», «Самара-ГИС», а также в эфире радиостанций «Радио России», «Самара 450».