Запущен чат-бот в МАХ для обращений на прямую линию с губернатором Самарской области

Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со специалистом в интерактивном формате они разобрали конкретные ситуации и кейсы, используемые преступника
Самарским школьникам рассказали об антитеррористической безопасности
Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»
Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья.
Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»
Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы.
Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в САТОБ
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.  
Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  
В соревнованиях участвовали команды из семи регионов. Сборная Самарской области стала четвертой.
В Самаре прошел ЧР по хоккею спорта глухих
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Запущен чат-бот в МАХ для обращений на прямую линию с губернатором Самарской области

139
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на ключевые вопросы жителей и подведет предварительные итоги работы Правительства области за 2025 год.

Сбор вопросов от жителей Самарской области на прямую линию губернатора Вячеслава Федорищева стал доступен в национальном мессенджере МАХ. Достаточно в поиске набрать @vopros_samregion_bot, оставить свои контакты и направить вопрос, который поступит в обработку.

По-прежнему доступны и другие каналы связи. Напомним, жители региона могут направить свое обращение по телефону 8 (800) 505-63-63 (многоканальный), по почте pryamaya-linia-063@yandex.ru, в чат-бот в Telegram @gubernatorSO_pl_bot, а также через платформу обратной связи по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10903 и официальные сообщества в социальных сетях.

Прямая линия состоится 5 декабря в 12:00. Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на ключевые вопросы жителей и подведет предварительные итоги работы Правительства области за 2025 год.

Трансляция будет доступна онлайн на официальных ресурсах Правительства Самарской области, в эфире телеканалов «Россия 24», «Самара 24», «Самара 450», «Тольятти 24», «Самара-ГИС», а также в эфире радиостанций «Радио России», «Самара 450».

