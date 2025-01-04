Вячеслав Федорищев прокомментировал информацию о подозрениях СБУ в его адрес

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Вячеслав Федорищев сообщил о получении информации о подозрениях СБУ в его адрес. Его ответ на данную информацию:

"Получил информацию о том, что СБУ предъявило подозрение в мой адрес, якобы о финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины).

Пишут следующее: «лично неоднократно приезжал на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей Украины. Он передавал российским оккупационным войскам средства РЭБ, провизию, бронежилеты, ударные дроны и транспорт».

Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать. Только не на «оккупированные территории», а в наши российские регионы. С гуманитарной помощью жителям, с военной помощью для наших бойцов и командиров, которые сражаются за свободу и правду.

И делаю это не только лично, но и с большой командой единомышленников. Наши усилия будут только нарастать вплоть до полной и безоговорочной ПОБЕДЫ! А это случится уже скоро.

Фото из Макеевки. Сделано в последние дни 2024 года. Это здание разрушенного ПТУ, где погибли наши ребята. Мы никогда этого не забудем, как и сотни других преступлений, совершенных укронацистами".

Фото: телеграм-канал Fedorischev63