Вячеслав Федорищев извинился за эмоциональное увольнение главы Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.

Федорищев уточнил, что основанием для такого решения стало не единственное нарушение чиновника, а целая цепочка халатных действий. По его словам, разбитая мемориальная табличка на "уже знаменитом камне" стала точкой кипения, передает РИА Новости.

"Отдельно про отношение к самому важному - памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям - это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", - написал губернатор .

Фото: Вячеслав Федорищев