Вячеслав Федорищев заявил о создании в регионе единой системы ФАПов

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В понедельник, 10 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел первое оперативное совещание в Правительстве Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, главы городов и районов региона. Обсуждение ключевых вопросов транслировалось в прямом эфире в социальных сетях, чтобы жители губернии максимально быстро узнавали о принятых решениях и могли дать обратную связь по текущей повестке.

«Оперативное совещание будем проводить каждый понедельник в таком открытом формате, чтобы обсуждать вопросы, которые мы проговорили за последние время и по которым нужно принимать решения», – отметил руководитель региона, начиная оперативное совещание.

Вячеслав Федорищев отметил, что за прошедшую неделю жители обозначили множество вопросов. Через разные каналы связи ему поступило свыше 1,5 тысяч сообщений от жителей региона, в том числе – Самары, Тольятти и других городов. «Впредь в нашей работе мы все их будем учитывать, – подчеркнул врио губернатора. – Людей волнуют вопросы качества жизни, транспорта, дорожной сети, экологии, уборки коммунальных отходов – наведение порядка в этой сфере. Очень много обращений. Вопросы социально-экономического развития, вопросы подходов к тому, как мы в ближайшее время будем строить нашу работу, мы также обсудим». Он призвал кабинет министров включать в повестку оперативного совещания самые актуальные и острые вопросы для широкого обсуждения, чтобы в дальнейшем системно и эффективно их решать.

Большое количество обращений жителей региона связано с вопросом качества предоставления медицинской помощи. Врио губернатора раскритиковал доклад регионального минздрава. В частности, реализация в регионе нацпроекта «Здравоохранение» включает в себя направление по созданию единого цифрового контура. «Это удобство для записи наших жителей на прием к врачам. Тем не менее, люди жалуются, что невозможно записаться, неудобно, не знают, где это сделать. Это значит, что вы недоработали, причем не только информационно, но и с точки зрения сути. Это безобразие», – отметил руководитель области, обращаясь к врио министра здравоохранения региона Армену Беняну.

Вячеслав Федорищев поручил в течение кратчайшего срока разработать и дать предложения по донастройке системы записи к врачам. Во время обсуждения глава региона обратил внимание на дефицит кадров в лечебных учреждениях области. «Мы должны создавать условия, чтобы врачи не уходили, чтобы к нам приезжали высококвалифицированные профессионалы. Это целый комплекс мер, который вы должны подготовить и представить», – поставил задачу врио губернатора.

Также в ходе оперативного совещания был рассмотрен вопрос модернизации первичного звена здравоохранения. Армен Бенян доложил, что в этом году в рамках нацпроекта запланирован ввод в эксплуатацию новой поликлиники в Смышляевке Волжского района. Однако есть риск переноса сдачи объекта, поскольку в настоящий момент строительная готовность учреждения составляет только 48%.

Вячеслав Федорищев отметил, что все, что запланировано к реализации в рамках нацпроекта, должно быть реализовано в установленные сроки. Переносов сдачи объекта быть недолжно. «Эту практику мы должны менять каждый день и очень серьезно, – подчеркнул руководитель региона. – Большие усилия нужны для того, чтобы объекты сдавались в срок. Проводите работу, привлекайте, где необходимо, правоохранительные органы, когда мы видим, что сроки сдвигаются. Мы обязаны все объекты сдавать вовремя».

Помимо прочего, из 13 запланированных к приобретению и возведению сборных модульных конструкций построены и лицензированы 12 ФАПов, одну врачебную амбулаторию планируется сдать в сентябре. Продолжится капитальный ремонт учреждений. Работы завершены уже на 31 объектах, еще на 31 – будут окончены до конца ноября. Также, в этом году запланировано приобретение более 800 единиц оборудования, 398 – уже поставлено в регион.

Врио губернатора поинтересовался у министра здравоохранения региона о том, сколько, по его оценке, не хватает ФАПов в Самарской области, для того, чтобы полностью охватить все категории населения. «В настоящий момент в 28 населенных пунктах ФАПы требуют замены, еще в 20 населенных пунктах необходимо построить», – доложил Армен Бенян. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что этого количества недостаточно, потребность в них – значительно выше.

Руководитель региона поручил и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталье Катиной детально проанализировала ситуацию и подготовить программу по возведению ФАПов. «В течение месяца мы ее должны запустить, – поставил задачу врио губернатора. – Нам важно в течение ближайших двух лет полностью завершить создание единой системы ФАПов с учетом всех потребностей жителей, использования телемедицины, чтобы все могли получать медицинские услуги рядом со своим домом. Это предмет большой системной работы».

Вячеслав Федорищев добавил, что необходимо больше привлекать федеральных средств на реализацию проектов и программ. Этого можно добиться в том числе при условии соблюдения сроков строительства, реконструкции и ввода объектов в эксплуатацию. «Мобилизуйте коллектив и подготовьте план того, как мы будем привлекать дополнительные средства федерального бюджета», – поставил задачу Армену Беняну врио губернатора.

Глава региона поручил министру здравоохранения вместе с заместителями в течение недели посетить лечебные учреждения региона, пообщаться с пациентами, которые ждут или уже получили медицинскую помощь, чтобы непосредственно от людей узнать о существующих проблемах и недостатках в этой сфере. «Соберите эту информацию, обобщите ее, сформируйте предложения. Я тоже это буду делать, а потом мы сопоставим информацию, – определил план работы Вячеслав Федорищев. – А потом мы сопоставим информацию, где вы были и что увидели, и где был я. И в этом информационном контуре точно найдем ответы на важные вопросы».