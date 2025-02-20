Вячеслав Федорищев заручился поддержкой Правительства России в реализации мусорной реформы в Самарской области

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В четверг, 20 февраля, в Самарской области работала федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Одним из вопросов рабочей программы стала реализация региональной мусорной реформы, которую инициировал губернатор Вячеслав Федорищев.

В состав делегации во главе с Министром вошли заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среде Александр Коган, представители Генеральной прокуратуры и специалисты Росприроднадзора. В Самарскую область они приехали по поручению заместителя Председателя Правительства Дмитрия Патрушева, которому ранее губернатор Вячеслав Федорищев докладывал по ситуации о работе с ТКО в регионе и инициированной мусорной реформе, когда был сменен региональный оператор. С ноября 2024 года начала работать компания АО «Экология».

Федеральная делегация вместе с губернатором посетили полигон бытовых отходов в Кинельском районе Самарской области, а затем провели совещание по вопросам организации работы с ТКО.

«Ранее мы общались с губернатором Самарской области и заместителем Председателя Правительства Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Было принято решение, что мы приедем в Самару и посмотрим на месте, как здесь реализуется мусорная реформа. В действительности проблема, которую поднимал губернатор о том, что прежний региональный оператор не справлялся, подтверждается, - сказал Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. - Мы понимаем, что решение о смене регионального оператора было сделано не зря. По тем цифрам, которые мы видим, отчеты от прежнего регоператора по вывозу мусора шли завышенные. А это влияло на тарифные решения и, конечно, на платежи для людей».

Ежегодно в Самарской области образовывается порядка 1,1 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Доля обработки в регионе сейчас составляет 44,8%, утилизации - 3,5%. Эти показатели ниже среднероссийских. Для решения этой проблемы запланировано строительство 7 комплексных объектов по утилизации, сортировке и переработке мусора, которые полностью закроют потребность в мощностях.

«Самарская область показывает хорошую динамику в части подготовки к строительству 7 мусоросортировочных и перерабатывающих заводов. Новая инфраструктура должна появиться в регионе в ближайшие пять лет», - отметил Александр Козлов.

Финансирование строительства объектов в Большечерниговском и Хворостянском районах начнется во 2-3 квартале 2025 года, в Кинель-Черкасском и Сергиевском районах - в 3-4 квартале. По объекту в Сызрани разрабатывается проектно-сметная документация. Также ведется подготовительная работа по строительству объектов в Тольятти и Самаре. Министр добавил, что в регионе нужно продолжать работу по обновлению техники, увеличивать количество площадок, контейнеров под ТКО – сейчас наблюдается их нехватка.

«Мы идем по правильному пути, но откровенно говорим, что еще не все проблемы решены. Знаем, что люди ежедневно сталкиваясь с вопросами обращения с ТКО, видят фактические результаты работы», - отметил губернатор Самарской области.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: текущие проблемы по организации работы с ТКО будут решаться совместно с ППК «Российский экологический оператор». Для этого сегодня с руководителем ППК «РЭО» Денисом Буцаевым было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Мы приняли решение, что будем работать совместно. ППК «РЭО» будет иметь 49% в уставном капитале нашего нового регионального оператора АО «Экология». Совместное управление, усиливаем руководство регоператором. Мы договорились, что в первую очередь наладим логистику, - сказал губернатор Самарской области. - Будем закупать собственный парк мусоровозов и, по сути, обеспечивать собственное создание такой инфраструктуры. До конца этого года мы 100 машин новых закупим. Это позволит нам максимально оперативно реагировать на все возникающие с логистикой проблемы. Из областного бюджета выделим более 700 млн рублей для закупки контейнерных площадок».

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что вхождение в капитал регионального оператора АО «Экология» позволит усилить его работу. «В Самарской области фиксируются проблемы с вывозом ТКО. В новогодние праздники регион был лидером по количеству жалоб. РЭО поддержит АО «Экология» путем вхождения в капитал регионального оператора, - сообщил Денис Буцаев. - Это позволит усилить его работу в части логистического и операционного управления с применением лучших практик регионов России. Для этого подписали с губернатором соглашение о сотрудничестве. Оно также предполагает всеобъемлющую помощь в сфере обращения с ТКО, в частности консультации со стороны РЭО и развитие инвестпрограмм».

Губернатор Самарской области поблагодарил Правительство России и ППК «РЭО» за системную поддержку региона в вопросах экологии, реализации мусорной реформы.

«Мы будем помогать руководителю Самарской области и его команде решить этот вопрос до конца», - отметил Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области