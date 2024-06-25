Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генпрокурора России Николаем Шишкиным

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +19, +21°С.
 26 июня в Самарской области местами небольшой дождь, до +22°С
Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы «ресторан».
В Самаре запретят ночную продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
В летних региональных учебно-тренировочных сборах от «Центра поиска пропавших людей Самарской области» приняли участие более 100 человек.
Летние сборы ЦППЛ Самарской области прошли при поддержке Фонда президентских грантов
Ключевым событием фестиваля станет четвёртое в истории города ретроралли «Тольятти-60».
В июле в Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Музей Эльдара Рязанова запускает новый просветительский цикл «Летняя школа начинающего киноведа»
Тренировки для участников заезда проводят квалифицированные специалисты, а также инструкторы, которые сами живут с инвалидностью и на протяжении нескольких лет активно используют кресло-коляску.
В Самарской области организован реабилитационный заезд для колясочников
Журналисты самарских средств массовой информации неоднократно занимали в фестивале призовые места, прославляя Самару и Самарскую область.
25 лет вместе: журналисты из разных городов России участвуют во Всероссийском фестивальном движении «Моя провинция»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.37
-0.59
EUR 94.08
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генпрокурора России Николаем Шишкиным

25 июня 2024 14:08
132
Стороны обсудили приоритетные задачи и ключевые направления совместной работы, направленные на укрепление законности и правопорядка, защиту прав граждан, решение имеющихся в регионе проблем.

Во вторник, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Николаем Шишкиным. Стороны обсудили приоритетные задачи и ключевые направления совместной работы, направленные на укрепление законности и правопорядка, защиту прав граждан, решение имеющихся в регионе проблем.

«Обсудили задачи, стоящие перед регионом. Прокуратура защищает интересы людей по самым разным вопросам – от сферы ЖКХ и транспорта до соблюдения трудового законодательства. Отдельное направление нашей общей работы – борьба с коррупцией. По всем вопросам позиция общая, государственная – жесткая и бескомпромиссная», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото: t.me/Fedorischev63

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +19, +21°С.
25 июня 2024, 16:54
 26 июня в Самарской области местами небольшой дождь, до +22°С
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +19, +21°С. Экология
12
Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы «ресторан».
25 июня 2024, 16:49
В Самаре запретят ночную продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Для ведения этой деятельности необходима либо лицензия, либо формат работы «ресторан». Общество
26
В летних региональных учебно-тренировочных сборах от «Центра поиска пропавших людей Самарской области» приняли участие более 100 человек.
25 июня 2024, 16:27
Летние сборы ЦППЛ Самарской области прошли при поддержке Фонда президентских грантов
В летних региональных учебно-тренировочных сборах от «Центра поиска пропавших людей Самарской области» приняли участие более 100 человек. Общество
85
В центре внимания
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
207
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
25 июня 2024  11:50
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
299
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
24 июня 2024  14:18
В Самаре заработали пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО губернатора Самарской области
2042
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
23 июня 2024  12:22
В Самаре подписали постановление правительства региона об историческом поселении
705
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
22 июня 2024  10:39
Вячеслав Федорищев присоединился к акции «Огненные картины войны»
630
Весь список