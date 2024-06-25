Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генпрокурора России Николаем Шишкиным

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Во вторник, 25 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Николаем Шишкиным. Стороны обсудили приоритетные задачи и ключевые направления совместной работы, направленные на укрепление законности и правопорядка, защиту прав граждан, решение имеющихся в регионе проблем.

«Обсудили задачи, стоящие перед регионом. Прокуратура защищает интересы людей по самым разным вопросам – от сферы ЖКХ и транспорта до соблюдения трудового законодательства. Отдельное направление нашей общей работы – борьба с коррупцией. По всем вопросам позиция общая, государственная – жесткая и бескомпромиссная», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: t.me/Fedorischev63