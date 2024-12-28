Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования команды Правительства региона

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В субботу, 28 декабря, под председательством Геннадия Котельникова состоялось внеочередное 49-е заседание Самарской Губернской Думы, на котором губернатор Вячеслав Федорищев подвел основные итоги социально-экономического развития региона в 2024 году. Также на заседании глава региона сообщил о завершении формирования команды регионального Правительства.

«Мы начинаем первый этап нашего системного развития. В новом этапе – он завершится в сентябре 2026 года – мы ставим себе очень амбициозные цели, их много, – сказал губернатор, поблагодарив депутатский корпус, областное Правительство за работу в уходящем году. – Действительно, работа была очень сложная, интенсивная. Команда стала сильнее. Будем работать еще больше».

Глава региона отметил, что в ближайшее время будет произведен ряд дополнительных назначений. В частности, Вячеслав Федорищев рекомендовал на должность министра туризма Екатерину Матвееву, министра сельского хозяйства – Алексея Попова, который несколько лет назад возглавлял профильное ведомство в регионе.

По рекомендации губернатора стажировку в областном министерстве здравоохранения проходит Андрей Орлов. «В случае его согласования буду рекомендовать его на должность министра здравоохранения Самарской области, – пояснил Вячеслав Федорищев. – Андрей Евгеньевич проявил себя достаточно серьезно в работе главным врачом, пользуется авторитетом в профессиональном кругу».

На должность министра строительства рекомендован Александр Фомин, министра градостроительной политики – Андрей Грачев, министра внутренней политики – Сергей Филиппов, министра информационной политики – Дина Черемушкина, министра высшего образования и науки – Марк Шлеенков, министра по обеспечению общественной безопасности – Евгений Московцев. Анастасия Сорокина рекомендована на пост заместителя председателя Правительства Самарской области по креативным индустриям.

Также на заседании руководитель области сообщил, что запланированы назначения в рамках «Школы Героев».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области