Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия Вооруженным Силам РФ

Сегодня, 16 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по оказанию содействия Вооруженным Силам РФ.

В нем приняли участие члены областного правительства, главы городов и районов, представители правоохранительных органов и надзорных ведомств, а также военного комиссариата.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших коллег, глав муниципальных образований, которые по прошествии девяти месяцев текущего года оказали наибольшую поддержку Вооруженным Силам РФ. В частности, это руководители Кинельского, Красноярского, Нефтегорского, Большечерниговского, Шигонского и Богатовского районов», - отметил глава региона.

Губернатор Вячеслав Федорищев поручил подготовить представление к поощрению команд данных муниципальных образований.

«Также хотел бы выразить особую благодарность управлению ФСИН по Самарской области. Коллегам, работающим по данному направлению в системе МВД, прокуратуры, следственного комитета. Действительно одной командой мы сейчас работаем и видим, какие задачи перед нами стоят и уверенно их выполняем. Также прошу здесь подготовить соответствующее региональное поощрение», - подчеркнул руководитель области.

