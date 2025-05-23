Вячеслав Федорищев провел заседание рабочей группы по развитию экспортной деятельности при инвестиционном комитете региона

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В пятницу, 23 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание рабочей группы по развитию экспортной деятельности в Самарской области при инвестиционном комитете региона. В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, представители областного правительства, представительства АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ) в городе Самаре, Самарской таможни Федеральной таможенной службы России, Центра поддержки экспорта Самарской области, президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, представители крупных предприятий-экспортеров области.

Повестка была посвящена прикладным вопросам развития несырьевого неэнергетического экспорта.

Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов отметил, что внешняя торговля является одним из драйверов развития промышленности. Он рассказал о конфигурации мер поддержки в рамках обновленного национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Первое, с чего мы начали, - это отбор по мере поддержке, направленной на «раскатку» наиболее приоритетных международных транспортно-логистических маршрутов. Наша задача - вывести вашу продукцию на те рынки, где она не присутствует или присутствует пока в недостаточном объеме. Это в первую очередь страны Африки и страны Латинской Америки. Отбор прошел, и сейчас логистические операторы будут предоставлять доступный сервис. Точки на карте мы определили с учетом того, чтобы экспортер мог попасть на любой рынок: западная часть Африки (Сенегал), южная часть (ЮАР), восточная часть (Танзания), а также Бразилия, Куба и Венесуэла. Мы обязательно опубликуем перечень таких операторов», - сообщил Роман Чекушов.

Также он рассказал о ключевых решениях для российского экспорта. «Буквально в последний месяц прошли серьезные события в части промышленных активов за рубежом.

14 мая подписан договор по передаче земельного участка под строительство российской промышленной зоны в Египте. Летом мы принимаем земельный участок и приступаем к работе. Отдельно всех приглашаю, мы доведем до вас подробные условия преференциального режима работы в Египте, - обратился он к представителям предприятий. - Также подписано межправительственное соглашение по созданию промышленного парка в Республике Таджикистан, в городе Душанбе».

Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил возможности региона. «Самарская область обладает значительным экспортным потенциалом в сфере промышленности, сельского хозяйства. У региона уникальные логистические возможности, поскольку он интегрирован в значимые для страны международные транспортные коридоры, такие как «Один пояс – один путь», «Европа – Западный Китай» и «Север – Юг». Важнейшей задачей является формирование эффективной и комплексной системы государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности и поддержки экспортно ориентированных предприятий региона», - подчеркнул он.

Согласно статистике внешнеторгового оборота региона, в 2024 году он увеличился на 1,3% по сравнению с 2023 годом, при этом импорт вырос на 1,3%, а экспорт - на 1,6%. За I квартал 2025 года внешнеторговый оборот увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, импорт - на 3,7%, а экспорт - на 6,2%. Объем несырьевого неэнергетического экспорта за I квартал 2025 года увеличился на 27,2% по сравнению с I кварталом 2024 года. Торговыми партнерами Самарской области в 2024 году являлись 122 страны, крупнейшими по объему экспорта стали Монголия, Турция, Индия, Узбекистан и Казахстан.

В числе перспективных направлений экспорта - автомобили и запчасти (Казахстан, Беларусь, Африка, Латинская Америка), авиакосмическая продукция (Индия, Китай, ОАЭ), химические удобрения (Турция, Бразилия, Африка) и сельхозпродукция (Египет, Турция, Иран).

Так, к примеру, экспортные поставки АВТОВАЗа охватывают 25 стран, включая иностранные сборочные проекты. «Мы постоянно расширяем экспортную сеть. К примеру, недавно открыли новые дилерские центры в таких странах, как ОАЭ. Уверен, что эта деятельность в итоге приведет к перезапуску и зарубежных производственных проектов. Искренне благодарен нашему профильному Министерству промышленности и торговли и лично Вам, Роман Андреевич, за эффективное кураторство этого направления и всестороннюю поддержку», - сказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

В регионе экспортерам доступны меры государственной поддержки. В частности, Центр поддержки экспорта в режиме единого окна оказывает бесплатную комплексную поддержку малым и средним предприятиям при выходе на иностранные рынки, проводит бизнес-миссии и реверсные бизнес-миссии, организует участие экспортеров в коллективных стендах региона на международных выставках. В 2024 году услугами Центра воспользовались 914 субъектов малого и среднего предпринимательства региона, 90 предприятий смогли заключить экспортные контракты на сумму 69,7 млн долларов. По итогам года ЦПЭ Самарской области занял 5 место в рейтинге региональных центров поддержки экспорта.

Российский экспортный центр отметил Самарскую область как один из регионов-лидеров по итогам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Наряду с институтами развития, Правительством Самарской области проводятся презентации региональных товаров и услуг в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом, международные бизнес-миссии. В текущем году обеспечено участие экспортеров региона в фестивале-ярмарке под брендом «Сделано в России» в г. Шэньян Китайской Народной Республики, Международной выставке Gulfood 2025 в ОАЭ, на фестивале-ярмарке MADE IN RUSSIA в ОАЭ. В апреле на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» Самарская область впервые была представлена на отдельном региональном стенде среди 17 регионов России.

В ходе совещания в режиме «вопрос-ответ» участники обсудили проблемные вопросы, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности, проанализировали проблематику, барьеры, которые препятствуют реализации экспортного потенциала предприятий, обозначили приоритеты государственной поддержки в текущем году и на перспективу.

Фото: департамент информационной политики Самарской области