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Вячеслав Федорищев провел заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

18 ноября 2024 22:16
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Игорь Бобров доложил о ситуации с аварийностью на автодорогах региона по итогам 10 месяцев 2024 года.

В понедельник, 18 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем приняли участие члены областного Правительства, представители управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, руководители профильных ведомств и учреждений, депутаты Губдумы, главы муниципальных образований, активисты общественных организаций. 

«Обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий – одна из важнейших задач регионального Правительства, — сказал Вячеслав Федорищев. — Состояние аварийности, а также дорожно-транспортного травматизма на автодорогах в регионе, вызывает беспокойство. Где-то динамика становится лучше, но по многим направлениям, к сожалению, травматизм и смертность растут. Мы должны проанализировать проводимую работу. Мы ставим здесь перед собой серьезные задачи по обеспечению безопасности на дорогах. На предыдущем штабе были протокольные поручения. Обсудим как они исполняются».   

Врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров доложил о ситуации с аварийностью на автодорогах региона по итогам 10 месяцев 2024 года. Он отметил, что принимаемые меры позволили снизить количество ДТП, раненых и погибших по сравнению аналогичным периодом прошлого года, но ситуация требует принятия дополнительных усилий. Игорь Бобров также отметил проблему детского травматизма на дорогах, содержания улично-дорожной сети в зимний период, а также недостаточной скоординированности действий региональных и муниципальных органов власти с управлением Госавтоинспекции при ухудшении погодных условий, возникновении различных заторов, особенно зимой.  

«Проблему аварийности возможно решить только при сотрудничестве и скоординированном комплексе профилактических мероприятий всех заинтересованных ведомств, так как обеспечение безопасности дорожного движения возможно только при комплексном подходе», — подчеркнул Игорь Бобров.

Вячеслав Федорищев поручил профильным руководителям Правительства Самарской области и главам муниципалитетов совместно с управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области выяснить, где взаимодействие налажено не должным образом, исправить ситуацию. Отдельные поручения глава региона дал в части принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности дорожного движения около образовательных учреждений.    

С докладами по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения и проводимой работе выступили первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов, директор Самарского ФКУ «Поволжуправтодор» Андрей Сарвас, и.о. главы Самары Иван Носков, глава Волжского района Владимир Медведев.

Сергей Лушин, член регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Самарской области, представил предложения по техническому оснащению, которые способствуют повышению безопасности дорожного движения и уже применяются на практике. Это, например, знаки с внутренней подсветкой и проекция пешеходного перехода.  Вячеслав Федорищев отметил важность инициативы, а также предложил самарским активистам «Народного фронта «За Россию» провести независимый мониторинг того, как обеспечена безопасность дорог в районе образовательных учреждений региона.  

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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