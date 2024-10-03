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Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Поволжского банка Сбербанка Наталией Цайтлер. Обсудили планы сотрудничества и возможность реализации проектов, направленных на развитие Самарской области.



"Сбер – стратегический и надежный партнер нашего региона, один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей. Сегодня у нас есть перспективы совместной работы в сфере образования, туризма, медицины, транспорта, благоустройства территорий, социальной сфере. Ряд предложений будем дополнительно прорабатывать. Мы сформировали масштабную программу социально-экономического развития Самарской области, и Сбер может нам быть полезен в реализации наших планов", - отметил губернатор.



"Договорились, что непременно сотрудничество будем укреплять в интересах региона и жителей губернии" - рассказал глава региона.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской обласмти/Иван Макеев