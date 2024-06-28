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Вячеслав Федорищев провел первые встречи с предпринимателями Самары
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Вячеслав Федорищев провел первые встречи с предпринимателями Самары

28 июня 2024 15:26
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Сегодня во встрече приняли участие председатель Совета директоров АО «Самарский резервуарный завод» Александр Меньших и директор ООО «Пекарни «Бико» Эдуард Бикоев.

В пятницу, 28 июня, глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями предпринимательского сообщества — руководителями сети пекарен «Бико» и Самарского резервуарного завода.

Напомним, 19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя – глав муниципальных образований, министров, которые так или иначе взаимодействуют с бизнесом. Глава региона поддержал инициативу личным примером: сегодня состоялась первая такая встреча.

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, важна не только системная плановая поддержка, но и понимание и помощь по конкретным случаям. Сегодня во встрече приняли участие председатель Совета директоров АО «Самарский резервуарный завод» Александр Меньших и директор ООО «Пекарни «Бико» Эдуард Бикоев.

Как рассказал Александр Меньших, Самарский резервуарный завод выпускает резервуары для хранения нефти, различных нефтяных продуктов, работает практически со всеми крупными нефтяными и газовыми компаниями России. Завод расположен на территории поселка 113 км. Сейчас на производстве работают почти 260 сотрудников, но требуется больше специалистов в области машиностроения. Руководитель предприятия обратился за содействием в обеспечении квалифицированными кадрами. Он также обозначил проблемный бытовой аспект, связанный с работой общественного транспорта, ремонтом дорожного полотна и обустройством пешеходных зон в поселке. По словам руководителя завода, это тоже влияет на привлечение трудовых ресурсов.

Вячеслав Федорищев обозначил задачу главе г.о. Самара Елене Лапушкиной: в течение двух недель предложить решения, которые позволят дополнить усилия предприятия по логистике сотрудников. В ходе обсуждения кадрового вопроса глава региона подчеркнул, что должна быть одна «точка входа» — Центр занятости населения. «Посмотрим, усилимся, через центр занятости будем обеспечивать вашу потребность», — отметил он. По поручению Вячеслава Федорищева этот вопрос предметно обсудят на встрече с центром занятости уже в ближайшее время.

Программы поддержки бизнеса реализуются в регионе благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», а обратиться за финансовыми продуктами ФРП представители предприятий могут в региональный центр «Мой бизнес».

Говоря о модернизации производства, руководитель завода сообщил, что предприятие взаимодействует с Региональным фондом развития промышленности — рассматривается заявка на сумму 40 млн рублей для покупки оборудования, которое дополнит и усовершенствует существующие мощности. «Замечаний по взаимодействию с фондом нет, сотрудники работают быстро, оперативно и профессионально», — сказал он.

Александр Меньших также выразил заинтересованность предприятия работать с банками в Самарской области в рамках такого инструмента, как банковская гарантия, который позволяет совершать сделки без привлечения оборотных или заемных средств. Это актуально и для других предприятий региона.

Вячеслав Федорищев поручил провести системные встречи с банками и предприятиями по данному вопросу в течение двух недель. «Всех сразу не позовешь – сотни предприятий. Пригласим по секторам – крупная промышленность, средняя», — добавил он.

Директор сети пекарен «Бико» Эдуард Бикоев в ходе встречи с главой региона рассказал, что предприятие на рынке уже 20 лет, в Самаре продукция реализуется через 52 торговые точки. Компания заинтересована в расширении торговых площадей. «Для увеличения объема продаж и развития производства — мы построили еще завод на Заводском шоссе площадью порядка 15 тыс. кв. м — каждому предпринимателю нужны точки реализации своей продукции», — отметил он.

На встрече обсудили возможность размещения точек на муниципальных ярмарках, а также в целом принципы организации ярмарок в городе. По словам Вячеслава Федорищева, он успел ознакомиться с работой ярмарки в Тольятти – и она далека от нормативного состояния. Глава области пригласил Эдуарда Бикоева как члена реготделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» вместе с коллегами, наряду с представителями профильного министерства и администрации Самары, войти в рабочую группу, которая должна провести осмотр существующих ярмарок и выработать предложения по их модернизации. Вячеслав Федорищев также обратил внимание на вопросы бытового удобства ярмарок, общую стилистику, наличие сектора фермерских продуктов Самарской области. «В рабочую группу пригласите и малых фермеров, чтобы она была референтной и позволила по разным аспектам решение принять», — отметил он.

Вячеслав Федорищев обратил внимание руководителя компании также на преимущества исторического центра города. Он отметил, что будет разрабатываться большая программа по реновации старых зданий в центре и пригласил руководителя компании вместе с заинтересованными коллегами из организации «Опора России» на встречу, посвященную предпринимательскому аспекту работы в историческом центре Самары.

Глава региона подчеркнул: разрабатывается масштабная региональная программа поддержки бизнеса — «Сделано в Самаре», с применением лучших практик, которые уже есть в России. Главная миссия этой программы, по словам Вячеслава Федорищева, – внутреннее инвестирование. Важно, чтобы предприниматели видели возможности, атмосферу доверия и инвестировали в развитие региона. В том числе — акцент на обеспечении продовольственной безопасности, обеспечении региона всеми необходимыми продуктами. Новая программа станет основой экономического развития области на ближайшие пять лет. Вячеслав Федорищев предложил Эдуарду Бикоеву в качестве общественного советника вместе с заинтересованными коллегами – предпринимателями принять участие в ее разработке, руководитель компании принял предложение.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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