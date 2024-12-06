Вячеслав Федорищев прокомментировал назначение депутата ГД Александра Хинштейна главой Курской области

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Соответствующий указ накануне подписал Президент РФ.

Глава 63-го региона в своем телеграм-канале отметил:

- Александр Алексеевич Хинштейн, наш добрый друг, наш представитель в Федеральном собрании, да и просто человек, который сделал для каждого города Самарской области, для всего региона очень многое, перешел на новую ответственную работу в соответствии с указаниями Президента. Он возглавил Курскую область, регион сильный, который сейчас проходит сложнейшие испытания.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что именно такой человек, как Александр Хинштейн, с его опытом, знаниями, характером, волей, сможет обеспечить все цели и задачи, которые ставит Верховный Главнокомандующий перед временем исполняющим обязанности губернатора Курской области, пишет Сова.