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Вячеслав Федорищев принял участие во внеочередном заседании Самарской губдумы

8 июня 2024 17:35
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Глава региона заявил, что сейчас необходимо определить задачи и проблемы, которые будут решаться в ближайшее время.

8 июня в областном центре состоялось внеочередное заседание Самарской губернской думы. Участие в мероприятии принял врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания парламентарии рассматривают проекты федеральных законов. В том числе о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, а также о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей.

Приветствуя парламентариев, глава региона Вячеслав Федорищев поздравил Самарскую губернскую думу с 30-летием и подчеркнул, что это эффективная площадка для поддержки инициатив жителей региона:

- Сегодня впервые выступаю перед депутатами губернской думы. Хочу отметить, что открыт для любых инициатив и предложений, направленных на улучшение качества жизни людей, на ускоренно социально-экономическое развитие Самарской области. Я привык работать открыто, быстро, коммуникация прямая.

Глава региона заявил, что сейчас необходимо определить задачи и проблемы, которые будут решаться в ближайшее время:

- Моя задача, нашей команды, чтобы максимальное количество инвестиций направлялось в Самарский регион. Нам предстоит профинансировать много направлений, высказать общую консолидированную позицию по проектам важнейших федеральных законов, направленных на выстраивание более справедливой и сбалансированной налоговой системы в стране. Предлагаемые налоговые изменения призваны обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, обозначенных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В том числе сокращение неравенства в обществе, в экономике, решение многих проблем социально-экономического развития на местах.

Вячеслав Федорищев рассказал, что Правительство России выработало такой подход, который позволит обеспечить принципы социальной справедливости.

- Особо хочу отметить, что средства, поступившие в результате налоговых изменений, пойдут в том числе на финансирование объявленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным новых нацпроектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". Мы с вами тоже работаем над программой развития, зеркально такие региональные проекты свои разработаем.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что первостепенная задача - забота об участниках СВО:

- О членах их семей, ветеранах, возвращающихся с фронта. Региональные органы власти будут и впредь уделять пристальное внимание развитию системы социальных гарантий для наших героев, для защитников Отечества.

Ранее в ходе встречи в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» с его руководством и социальными координаторами глава региона заявил: вся страна знает, что в Самарской области - один из сильнейших центров поддержки семей военнослужащих.

В регионе важно обеспечивать стабильную, бесперебойную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, объектов инфраструктуры строительства, транспорта, сельского хозяйства, сказал Вячеслав Федорищев и добавил, что контроль ситуации на рынке труда, вопросы улучшения социального самочувствия населения остаются нашим безусловным приоритетом.

Также врио губернатора отметил, что одна из важнейших на данный момент задач - не допускать из региона оттока кадров.

- Нам важно сделать так, чтобы все наши жители знали, что не нужно никуда переезжать. Рабочие места - высокооплачиваемые, на самых лучших предприятиях Самарской области, в институтах, школах, больницах - везде есть. Чтобы люди каждый день видели, как меняется жизнь - меняется в лучшую сторону.

Глава региона акцентировал внимание: в Самарскую область приезжают профессионалы со всей страны.

- У нас замечательный город, у нас приятно жить. Искренне так считаю, – почеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

 

 

Теги: Самара

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