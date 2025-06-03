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Вячеслав Федорищев принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Совета при Президенте по развитию спорта

3 июня 2025 20:31
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Совет при Президенте по спорту состоится в октябре в Самаре на полях международного форума «Россия – спортивная держава».

Во вторник, 3 июня, в Москве под руководством помощника Президента РФ Алексея Дюмина состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. В нем приняли участие Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Вячеслав Федорищев.

Совет при Президенте по спорту состоится в октябре в Самаре на полях международного форума «Россия – спортивная держава». По решению Главы государства он будет посвящен теме развития детско-юношеского спорта. Вопросы подготовки заседания обсуждались с участием представителей Администрации Президента, Правительства РФ, различных регионов, Общероссийского народного фронта (ОНФ), всероссийских спортивных федераций и общественных объединений.

В своем вступительном слове Алексей Дюмин отметил, что вопросы детско-юношеского спорта находятся в зоне особого внимания Президента страны.

«У нас 30 миллионов детей. И будущее России зависит от того, какие условия для их всестороннего развития мы создаем и будем создавать – в том числе в области спорта. Государство и общество должны сделать все для обеспечения доступности детского спорта, - сказал Алексей Дюмин. -Повышать эффективность физического воспитания и физической подготовки наших юных граждан. От детского сада – до сборных районов, городов, регионов, страны. Формировать культуру здорового, активного образа жизни. Использовать спорт для патриотического воспитания».

Он также почеркнул, что Президент поставил задачу исключить поборы, искусственные ограничения, минимизировать коммерциализацию в детско-юношеском спорте.

«Обращаю внимание регионов на то, что нужно правильно расставлять приоритеты. И в первую очередь финансово обеспечивать доступность детских соревнований, а не только деятельность крупных футбольных и хоккейных клубов. Кроме того, необходимо разработать дополнительные меры поддержки, особенно для малоимущих семей. У детей, растущих в таких семьях, должны быть все возможности для занятий спортом, - отметил помощник Президента. - Мы должны продолжить работу по выявлению и устранению факторов, сдерживающих развитие детско-юношеского спорта в стране. Основные проблемы нам известны: это и дефицит тренерского и преподавательского состава, и недостаточная материально-техническая база, и проблемы межведомственного взаимодействия, и многое другое. По поручению Президента Народный фронт проделал работу по выявлению проблем на местах. Минспорту России и регионам нужно серьезно проанализировать информацию ОНФ и безотлагательно принять необходимые меры».

Губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Вячеслав Федорищев отметил, что в числе национальных целей развития страны, определенных Указом Президента, – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

«Приобщение детей к систематическим занятиям спортом – необходимое условие формирования нового поколения граждан России, которым предстоит ответить на вызовы современности, обеспечить устойчивое развитие страны в условиях усиливающейся глобальной конкуренции во всех сферах жизнедеятельности», – сказал Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора, в этой связи поставленная Президентом задача по всестороннему развитию детей – в том числе в области физической культуры и спорта – носит межотраслевой, комплексный характер и охватывает все уровни публичной власти.

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил, что с июля 2024 года в рамках исполнения поручений Президента в сфере детско-юношеского спорта реализован ряд конкретных решений, направленных на повышение доступности занятий для детей.

«Детско-юношеский спорт сегодня охватывает 24,2 млн детей, из которых более 2 млн проходят спортивную подготовку. Наша цель - сделать спортивные секции и мероприятия доступными для каждого ребенка, независимо от финансового положения его семьи. Для этого уже внесены изменения в Концепцию детско-юношеского спорта, - сказал Михаил Дегтярев. - Минспорт ввел запрет на взимание взносов за участие детей во всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Определена минимальная доля региональных расходов на спорт - не менее 2% бюджета региона, и уже 59 регионов соответствуют этому требованию. Утверждены требования к региональным программам бесплатных секций для детей и комплексам мер по поддержке тренеров. Определено 24 приоритетных вида спорта, доступных по инфраструктуре и экипировке – они получают приоритетную поддержку».

Итоговое заседание рабочей группы запланировано на сентябрь 2025 года.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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