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Вячеслав Федорищев пригласил поработать в Самаре ведущего урбаниста страны Олега Шапиро

22 июня 2024 16:24
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Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящее время идет подготовка масштабной программы развития города и всего региона.

Пятничным вечером, 21 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и архитектор, кандидат архитектуры, партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро во время совместной прогулки по улицам и набережной региональной столицы обсудили вопросы развития городской среды. Поднимались вопросы благоустройства территорий, а также современные подходы по созданию креативных пространств.

Безусловно, особое внимание было уделено новой набережной города, которая притягивает не только самарцев, но и всех гостей областной столицы, причем вне зависимости от времени года. С развитием города все больше возникает вопрос создания новых современных общественных пространств, в том числе на берегу Волги.

В настоящий момент рассматривается вопрос строительства новой очереди набережной – от Софийского собора в сторону спуска ул. Лейтенанта Шмидта. Тем более, что площадка бывшего завода имени Масленникова начала застраиваться. И будущему новому микрорайону нужны места для отдыха. Еще один проект касается уже соединения старой и новой набережной в районе ГРЭС и пивзавода. Олег Шапиро, как уроженец Куйбышева, поделился с Вячеславом Федорищевым своими воспоминаниями, а также видением, как должна развиваться территория набережной, чем ее можно дополнить и как сделать ее более привлекательной.

Вячеслав Федорищев поблагодарил Олег Шапиро за возможность обсудить вопросы благоустройства областной столицы. «Спасибо большое, что приехали. Я знаю, что вы очень неравнодушны к своему родному, любимому городу Самаре. Ваши воспоминания о городе, ваш опыт и знания, которые вы получили, нам – тем, кто любит свой город, – очень важны. Сейчас вы являетесь одним из ведущих архитекторов в стране, руководителем архитектурного бюро. Я вас знаю давно, мы с вами очень много работали. Понимаю, насколько ценно то, что вы своим добрым сердцем и своим опытом готовы здесь делиться», – отметил врио губернатора.

Руководитель области выступил в роли интервьюера и задал несколько вопросов ведущему архитектору страны, в копилке которого большое количество реализованных проектов благоустройства территорий и создания современных пространств в разных городах России. Глава региона поинтересовался о воспоминаниях Олега Шапиро из детства, когда он жил и учился в Самаре, а также с момента последней поездки в город. Он попросил их сопоставить между собой.

«Когда я здесь жил, это же был Советский Союз, Самара была закрытым городом. Здесь было много промышленности, здесь делали авиацию. Все гордились, что здесь делают самолеты ТУ-154, а рядом делают «Жигули». Город Самара был очень дружественным, мне кажется, очень понятным, – поделился архитектор. – Он вообще построен после взрыва новой цивилизации русской конца XIX и начала XX века. Это очень важно. В какой-то момент рассматривался вопрос о том, чтобы Самару сделать новой столицей. В связи с этим появилась набережная – сначала старая, а потом и новая. Здесь же размещалось Правительство Советского Союза во время Великой Отечественной войны. И вот эти все прекрасные набережные и остались главным достоянием города. Надо сказать, что и тогда, и сейчас, вся летняя жизнь города – это набережная. Здесь бесконечное количество людей, здесь пляж вдоль всего города. А еще это город-курорт. Местные жители так его называют. И надо сказать, что все люди очень сосредоточены на Волге. Вся жизнь идет вокруг большой воды. Здесь красиво. За Волгой красиво. Там протоки, все рыбачат, у каждого третьего есть свой катер. Все наслаждаются Волгой».

Олег Шапиро добавил, что и зимой на набережной много народа. Когда на Волге встает лед, все переходят реку – пешком, на лыжах, на санках, а когда-то и на машинах переезжали. По мнению архитектора, в 90-е годы, казалось, что город «рванет» и будет развиваться стремительными темпами. «К сожалению, этого не произошло, причин много. Мне кажется, не везло с градоначальниками. Но главное, что Волга осталась, как и набережная, и множество старых домов», – отметил потомственный строитель. Важно, что сохранились ведущие вузы и качество образования в них по-прежнему на самом высоком уровне. И все это вновь может стать центром притяжения при грамотном подходе, считает специалист по урбанистике.

«Я знаю, что у вас большая и сильнейшая команда – солидное количество профессионалов-архитекторов, в том числе молодых ребят. Когда вы с ними приедете в свой родной город, чтобы ваша творческая энергия помогла всем нам, жителям любимого города, сделать наши улицы еще лучше?» – поинтересовался Вячеслав Федорищев.

«Город только тогда может меняться, когда в эту работу вовлечены не только профессионалы – представители органов власти и архитекторы, но и горожане», – подчеркнул Олег Шапиро. Он добавил, что вместе с командой уже приезжали в регион, но работа по созданию проектов проводилась совместно со студентами профильных специальностей. «Мы с удовольствием приедем вновь. Я думаю, что можем обсудить и этим летом вопросы развития города», – добавил он.

Вячеслав Федорищев отметил, что в настоящее время идет подготовка масштабной программы развития города и всего региона. «Это не просто пачка бумаг, а конкретные проекты, которые нужно делать во всех отраслях: промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, благоустройство. У нас будет очень большое движение вперед по урбанистике», – рассказал врио губернатора. Специально для этого будет создан большой единый центр компетенций. Глава региона предложил ребятам архитектурного бюро Wowhaus приехать для совместной работы.

Олег Шапиро ответил, что бюро может принимать самарских молодых архитекторов на стажировку в бюро. «Приезжайте. Жители давно ждут создания площадки, где можно высказать свои пожелания о том, чего не хватает, что нужно улучшить. Приезжайте, берите ребят, профессионалов, студентов, а мы сделаем так, чтобы всем было комфортно, чтобы все получили бесценный опыт, потому что у нас много чем есть заниматься», – обратился Вячеслав Федорищев.

«Мой родной город всегда важен для меня. Он один из немногих городов, где мы еще ничего не сделали. Но здесь так много возможностей. Мне кажется, город может быть настолько хорошим, насколько в него вложены усилия», – ответил Олег Шапиро, приняв предложения главы региона.

Во время прогулки по городу, к Вячеславу Федорищеву обращались жители Самары за помощью по самым разным вопросам: оказания медицинской помощи детям, развития системы здравоохранения в целом, поддержки спорта, в том числе юношеского, благоустройства, работы транспорта. Их решение взято под личный контроль руководителя области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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