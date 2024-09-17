Я нашел ошибку
Главные новости:
На должность первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области депутатами единогласно одобрен Михаил Смирнов.
Вячеслав Федорищев представил трех вице-губернаторов Самарской области
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +20, +22°С.
18 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +23°С
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 18 по 23 сентября в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Конкурс направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области.
В губернии стартовал областной конкурс «Все только начинается!»
В мероприятии принял участие врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В СамГМУ прошла конференция, посвященная обеспечению медицинскими кадрами
В них участвовали сборные 68 регионов России, а также команда Республики Беларусь – около 2000 спортсменов в возрасте 12-14 лет.
Баскетболистки региона стали победительницами Игр Александра Невского
Ежегодно ее посещает более 50 000 жителей.
В губернии 20 и 21 сентября пройдет Поволжская агропромышленная выставка
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев представил трех вице-губернаторов Самарской области

17 сентября 2024 15:23
29
На должность первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области депутатами единогласно одобрен Михаил Смирнов.

Во вторник, 17 сентября, состоялось 43-е заседание Самарской Губернской Думы. В нем приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, главы министерств и ведомств региона.
Заседание открыл председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников. Он поздравил Вячеслава Федорищева с назначением на должность губернатора Самарской области.

«Всем нам, депутатам Самарской Губернской Думы, Правительству Самарской области, органам местной власти во главе с Губернатором Самаркой области предстоит большая работа по обеспечению социально-экономического развития региона и повышения уровня жизни людей. Убежден, что вместе, единой командой, мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами», - отметил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

В принятой программе опережающего социально-экономического развития Самарской области особое место уделяется необходимости повышения эффективности государственного управления.

«Команда Правительства формируется постепенно, самое главное, что костяк сформирован уже давно и министры продолжают работать в нашем Правительстве. Сегодня я представляю вам трех кандидатов на позиции вице-губернаторов», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

В этой связи три вопроса повестки были посвящены согласованию кандидатур на посты вице-губернаторов. Их представил глава региона. На должность первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области депутатами единогласно одобрен Михаил Смирнов.

«Михаила Андреевича вы знаете давно по совместной работе, - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к депутатскому корпусу, – человек очень ответственный, вдумчивый и самое главное всегда работает на результат. С Михаилом Андреевичем мы работаем последние несколько месяцев как коллеги. Я вижу, что он способен на масштабные изменения, которые необходимы во многих сферах Самарской области, а также на позитивные изменения в качестве нашей работы», - подчеркнул руководитель области.

Следующий вопрос - о согласовании кандидатуры для назначения на должность вице-губернатора Самарской области - руководителя экономического блока.

«Приоритетом нашей работы является повышение экономического благополучия наших жителей. Для этого необходимо серьезно работать над повышением экономического состояния всего региона и увеличивать возможности бюджета. Вы знаете, у нас достаточно масштабные вложения в капитальный ремонт, в здравоохранение, образование, дороги, ЖКХ. И нам нужна сильная команда. Поэтому на должность вице-губернатора предлагаю назначить Антона Андреевича Емельяненко, человека, который имеет большой опыт работы в Министерстве экономического развития Российской Федерации, работал должности министра экономического развития Тульской области, последние три месяца здесь, в Самарской области, формировал программу развития и занимал пост врио вице-губернатора», - сказал Губернатор Самарской области.

Еще один кадровый вопрос - о согласовании кандидатуры для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области.

«Основа развития строится на взаимодействии с муниципальными образованиями. Большая работа проведена по анализу наших возможностей в каждом муниципальном образовании, видим точки роста и будем усиливать эту работу по линии внутренней политики. Поэтому на должность вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области предлагаю назначить Александра Борисовича Фетисова. Он достойно зарекомендовал себя в должности председателя Думы городского округа Самара – главы городского округа Самара, заместителя председателя регионального Правительства, вице-губернатора Самарской области и на многих других ответственных участках работы. Это человек, в высшей степени компетентный, досконально изучивший ситуацию в регионе», - отметил Вячеслав Федорищев.

«От имени депутатов и от себя лично я хочу от души поздравить Михаила Андреевича Смирнова, Антона Андреевича Емельяненко, Александра Борисовича Фетисова с утверждением на должности вице-губернаторов. Очень подготовленные, очень достойные люди. Они качественно, профессионально усилили команду Правительства Самарской области. Уверен, они будут плодотворно работать на благо нашей губернии», - сказал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +20, +22°С.
17 сентября 2024, 15:12
18 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +23°С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +20, +22°С. Экология
29
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
17 сентября 2024, 14:58
С 18 по 23 сентября в большинстве районов региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Экология
58
Конкурс направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области.
17 сентября 2024, 14:51
В губернии стартовал областной конкурс «Все только начинается!»
Конкурс направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области. Общество
101
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
142
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
155
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
152
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
181
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
290
Весь список