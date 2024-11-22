Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти

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Об этом губернатор Самарской области 22 ноября рассказал в своем телеграм-канале.

Глава 63-го региона Вячеслав Федорищев сообщил, что накануне провел рабочую встречу с Ильей Сухих. Губернатор предложил ему стать исполняющим обязанности главы Тольятти. Обозначил курс работы:



- Проблемы Тольятти известны, и их не решить одним днем. Но нужно включаться без промедлений, энергично и решительно. Уверен, город должен возглавить не политик, а в первую очередь хозяйственник. Далее решение уже за депутатами города.



Напомним, ранее Илья Сухих возглавлял Жигулевск - город, в котором он родился, пишет Сова.