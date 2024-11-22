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Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти

22 ноября 2024 11:17
138
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти

Об этом губернатор Самарской области 22 ноября рассказал в своем телеграм-канале.

Глава 63-го региона Вячеслав Федорищев сообщил, что накануне провел рабочую встречу с Ильей Сухих. Губернатор предложил ему стать исполняющим обязанности главы Тольятти. Обозначил курс работы:

- Проблемы Тольятти известны, и их не решить одним днем. Но нужно включаться без промедлений, энергично и решительно. Уверен, город должен возглавить не политик, а в первую очередь хозяйственник. Далее решение уже за депутатами города.

Напомним, ранее Илья Сухих возглавлял Жигулевск - город, в котором он родился, пишет Сова. 

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