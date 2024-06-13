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Вячеслав Федорищев поручил ускорить темпы догазификации в Самарской области

13 июня 2024 19:20
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Глава региона отметил, что Самарская область традиционно считается высоко газифицированным субъектом страны с уровнем газификации 94%.

В четверг, 13 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам газификации населенных пунктов Самарской области. Участие в обсуждении приняли руководители министерств, представители надзорных ведомств, директоры компаний, главы городов и районов области.

Глава региона отметил, что Самарская область традиционно считается высоко газифицированным субъектом страны с уровнем газификации 94%. В губернии создано около 27 тысяч километров сетей. Природным топливом пользуются жители более 1,2 млн квартир и домов, а также 5,5 тысяч коммерческих предприятий. Общий объем потребления газа составляет порядка 13 млрд кубометров.

«Серьезный задел для газификации был сделан преимущественно в начале нулевых, десятых годов. За последние 10-15 лет динамика существенно замедлилась», – считает Вячеслав Федорищев. Он привел ряд цифр, характеризующих ситуацию.

В соответствии с областной целевой программой газификации, утвержденной постановлением Правительства, уровень газификации региона еще на 1 января 2007 года составил 93%. На 1 января 2017 года в регионе функционировало более 25 тыс. км сетей, а процент газификации составлял всего на один процент больше — 94%.

«О чем нам это говорит? Динамика просела, необходимо ее наращивать, – поставил задачу врио губернатора. – Программа социальной догазификации очень востребована из-за большого количества недогазифицированных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах и темпов индивидуального жилищного строительства, которые в Самарской области традиционно высокие. При этом имеет место явная нестыковка в планировании».

Согласно графику действующей региональной программы газификации, потенциал определен всего в 9,5 тыс. домовладений, хотя жителями подано уже более 28 тыс. заявок. «Реальный потенциал тех, кто хотел бы и должен подавать заявку, гораздо выше», – подчеркнул руководитель области.

В ходе совещания предметно обсудили, как обеспечить увеличение динамики догазификации в ближайшее время. «Ко мне поступило много, уже сотни обращений на эту тему. Решения будут системные. Продолжаем работу», – заключил Вячеслав Федорищев.

Теги: Акценты

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