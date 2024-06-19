Вячеслав Федорищев поручил нарастить работу по профилактике наркомании в Самарской области

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В среду, 19 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание антинаркотической комиссии. Участие в нем в режиме видеоконференции приняли руководители министерств, представители правоохранительных органов, надзорных ведомств, главы городов и районов региона. На повестке – вопросы реализации органами местного самоуправления мер по оздоровлению наркоситуации. Это одно из важнейших направлений работы по обеспечению безопасности.

По данным Государственного антинаркотического комитета, заседание которого состоялось сегодня, по итогам прошлого года в целом по стране ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков характеризуется стабильной и контролируемой. «Однако наиболее сложной темой реализации государственной антинаркотической политики по противодействию незаконному обороту наркотиков по-прежнему остается снижение тяжести и последствий от употребления запрещенных веществ, – отметил на заседании Вячеслав Федорищев. – На это в первую очередь оказывает свое негативное влияние увеличение доли находящихся в незаконном обороте синтетических наркотиков – их употребление приводит к росту уровня отравления и смертности».

Глава региона напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил организовать серьезную работу по выявлению мест производства запрещенных веществ, источников зарубежного сырья, по пресечению канала поставок и торговли, а также по укреплению тесной координации всех правоохранительных органов и спецслужб совместно с исполнительной властью субъектов.

«Для нас крайне важно действовать согласно данному лидером страны поручению, усиливать готовность к незаконному обороту запрещенных веществ, – заявил руководитель региона, обращаясь к участникам заседания. – При этом необходимо наращивать и объемы профилактической работы на уровне школ, учреждений, дополнительного образования, в семье».

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Самарской области Вадим Картавченко обозначил статистические данные. В регионе за 5 месяцев 2024 года из незаконного оборота изъято около 100 кг наркотиков, из которых более половины – синтетические. В прошлом году от употребления запрещенных веществ погибли более сотни человек, а под наблюдением врачей находится порядка 5 тысяч жителей региона, у которых диагностирована болезнь наркомания.

«Рост отравлений, в том числе и с летальным исходом, фиксируется по всей стране на протяжении последних четырех лет. В Самарской области также сохраняется тенденция увеличения числа отравлений, – отметил Вадим Картавченко. – По общему числу отравлений снижение отмечено только в Тольятти. В Самаре и в Волжском районе ситуация осталась без изменений. В 8 муниципальных образованиях общее число отравлений выросло. Если говорить о смертельных отравлениях, то их число сократилось в Самаре, Тольятти и Волжском районе. В Жигулевске и Красноярском районе ситуация не изменилась, а в 5 муниципальных образованиях отмечен рост числа смертельных отравлений от наркотиков».

Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставки запрещенных веществ. Медицинскими учреждениями оказывается необходимая помощь лицам, страдающим наркотической зависимостью, а также реализуются мероприятия по пропоганде здорового образа жизни.

В мае текущего года в Иркутске состоялось масштабное мероприятие с участием представителей Государственного антинаркотического комитета на Всероссийском Байкальском антинаркотическом форуме, на котором экспертами и участниками было представлено множество профилактических программ. Глава региона предложил изучить успешные практики регионов страны и внедрить их в муниципалитетах Самарской области.

В рамках совещания в закрытом режиме были детально рассмотрены меры, которые принимаются в городах и районах области по оздоровлению наркоситуации. Вячеслав Федорищев обратил внимание участников заседания на важность соблюдения всех пунктов соответствующей программы при ее реализации на территории региона.

Фото: пресс-служба правительства СО