Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
Врио губернатора Самарской области провел заседание антинаркотической комиссии.
Вячеслав Федорищев поручил нарастить работу по профилактике наркомании в Самарской области
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной
Срок содержания бездомного животного в таком пункте — не более месяца.
В губернии утверждены правила для пунктов временного содержания безнадзорных животных
Симфонический оркестр Самарской филармонии отправляется в Санкт-Петербург
Симфонический оркестр Самарской филармонии отправляется в Санкт-Петербург
21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября 2024 года.
В Самаре ограничат движение транспорта во время соревнований по велосипедному спорту
В практических действиях приняли участие более 200 военнослужащих Центрального военного  округа.
Военнослужащие ЦВО провели боевые стрельбы из штатного вооружения в Самарской области
Сотрудничество позволит повысить надежность электроснабжения населения, а также обеспечить развитие предприятий на территории региона.
В Самаре состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с руководством компании "Россети Волга"
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.04
-2.01
EUR 93.3
-2.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»
Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев поручил нарастить работу по профилактике наркомании в Самарской области

19 июня 2024 19:10
69
Врио губернатора Самарской области провел заседание антинаркотической комиссии.

В среду, 19 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание антинаркотической комиссии. Участие в нем в режиме видеоконференции приняли руководители министерств, представители правоохранительных органов, надзорных ведомств, главы городов и районов региона. На повестке – вопросы реализации органами местного самоуправления мер по оздоровлению наркоситуации. Это одно из важнейших направлений работы по обеспечению безопасности.

По данным Государственного антинаркотического комитета, заседание которого состоялось сегодня, по итогам прошлого года в целом по стране ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков характеризуется стабильной и контролируемой. «Однако наиболее сложной темой реализации государственной антинаркотической политики по противодействию незаконному обороту наркотиков по-прежнему остается снижение тяжести и последствий от употребления запрещенных веществ, – отметил на заседании Вячеслав Федорищев. – На это в первую очередь оказывает свое негативное влияние увеличение доли находящихся в незаконном обороте синтетических наркотиков – их употребление приводит к росту уровня отравления и смертности».

Глава региона напомнил, что Президент России Владимир Путин поручил организовать серьезную работу по выявлению мест производства запрещенных веществ, источников зарубежного сырья, по пресечению канала поставок и торговли, а также по укреплению тесной координации всех правоохранительных органов и спецслужб совместно с исполнительной властью субъектов.

«Для нас крайне важно действовать согласно данному лидером страны поручению, усиливать готовность к незаконному обороту запрещенных веществ, – заявил руководитель региона, обращаясь к участникам заседания. – При этом необходимо наращивать и объемы профилактической работы на уровне школ, учреждений, дополнительного образования, в семье».

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Самарской области Вадим Картавченко обозначил статистические данные. В регионе за 5 месяцев 2024 года из незаконного оборота изъято около 100 кг наркотиков, из которых более половины – синтетические. В прошлом году от употребления запрещенных веществ погибли более сотни человек, а под наблюдением врачей находится порядка 5 тысяч жителей региона, у которых диагностирована болезнь наркомания.

«Рост отравлений, в том числе и с летальным исходом, фиксируется по всей стране на протяжении последних четырех лет. В Самарской области также сохраняется тенденция увеличения числа отравлений, – отметил Вадим Картавченко. – По общему числу отравлений снижение отмечено только в Тольятти. В Самаре и в Волжском районе ситуация осталась без изменений. В 8 муниципальных образованиях общее число отравлений выросло. Если говорить о смертельных отравлениях, то их число сократилось в Самаре, Тольятти и Волжском районе. В Жигулевске и Красноярском районе ситуация не изменилась, а в 5 муниципальных образованиях отмечен рост числа смертельных отравлений от наркотиков».

Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставки запрещенных веществ. Медицинскими учреждениями оказывается необходимая помощь лицам, страдающим наркотической зависимостью, а также реализуются мероприятия по пропоганде здорового образа жизни.

В мае текущего года в Иркутске состоялось масштабное мероприятие с участием представителей Государственного антинаркотического комитета на Всероссийском Байкальском антинаркотическом форуме, на котором экспертами и участниками было представлено множество профилактических программ. Глава региона предложил изучить успешные практики регионов страны и внедрить их в муниципалитетах Самарской области.

В рамках совещания в закрытом режиме были детально рассмотрены меры, которые принимаются в городах и районах области по оздоровлению наркоситуации. Вячеслав Федорищев обратил внимание участников заседания на важность соблюдения всех пунктов соответствующей программы при ее реализации на территории региона.

 

Фото:    пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды.
19 июня 2024, 18:45
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. ЖКХ
43
Срок содержания бездомного животного в таком пункте — не более месяца.
19 июня 2024, 18:27
В губернии утверждены правила для пунктов временного содержания безнадзорных животных
Срок содержания бездомного животного в таком пункте — не более месяца. Общество
55
21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября 2024 года.
19 июня 2024, 18:08
В Самаре ограничат движение транспорта во время соревнований по велосипедному спорту
21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября 2024 года. Дороги
77
В центре внимания
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
159
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
645
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
307
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
570
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
1082
Весь список