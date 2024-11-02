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Вячеслав Федорищев подвел итоги совместного с членами Правительства выезда в Сергиевский район

2 ноября 2024 20:47
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В числе объектов, которые они посетили, - завод «Траектория – Сервис», спорткомплекс «Олимп», санаторий «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, Дом культуры в поселке Серноводск.

В субботу, 2 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев вместе с членами областного Правительства работал в Сергиевском районе. В числе объектов, которые они посетили, - завод «Траектория – Сервис», спорткомплекс «Олимп», санаторий «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, Дом культуры в поселке Серноводск.

Также глава региона встретился с представителями общественности. Разговор касался помощи участникам СВО, многодетным семьям, развития спорта и других вопросов. О деятельности волонтеров рассказали представитель АНО «Помощь фронту. Мы рядом» Андрей Клименко и Екатерина Ряснянская, представляющая добровольческий поиско-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области.

В завершение рабочей поездки губернатор провел совещание по развитию муниципального образования. В нем приняли участие руководители областных министерств энергетики и жилищного хозяйства, строительства, здравоохранения, образования, спорта, культуры, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог, представители администрации района.

О комплексном развитии территории, существующих проблемах и планах доложил глава Сергиевского района Анатолий Екамасов. Предметом обсуждения участников совещания стали приоритетные направления, которые были обозначены на территории в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона и которые должны быть обозначены в бюджете Самарской области.

По окончании совещания губернатор подвел итоги сегодняшней поездки: «Мы объекты посмотрели, но многие решения и без посещения объектов приняли здесь сейчас на расширенном совещании членов Правительства и команды муниципального образования. Это дофинансирование самых значимых направлений, на которые традиционно муниципальному образованию не хватает средств. Это дороги, жилищно-коммунальное хозяйство. Договорились о том, что будем строить новую котельную в Сергиевске. О том, что приведем в порядок очистные сооружения. О том, что в следующем году проведем полноценный капитальный ремонт поликлиники, о чем просили ребята, с которыми встречались на заводе, и потом на встрече с активистами района. Это важно, потому что действительно объект давно требует капитального ремонта».

Приведут в порядок и спортивный комплекс «Олимп»: здесь отремонтируют стадион, поменяют покрытие, трибуны, поставят табло. Взято на контроль завершение строительства на территории «Олимпа». «Это отрабатываем с министерством строительства. На личном контроле буду держать, чтобы в следующем году объект был достроен, и мы здесь региональным решением будем финансировать его введение в эксплуатацию, люди давно ждут этот объект», - пояснил губернатор.

Обсудили также развитие сельского хозяйства, туризма. Вячеслав Федорищев отметил активность района в работе по программе комплексного развития сельских территорий: «Район очень активно в ней участвует и получает федеральные средства на свое развитие – пример многим муниципальным образованиям Самарской области».

Практику таких совместных с членами Правительства рабочих выездов в районы планируется развивать. «Каждый из министров, здесь присутствующих, помимо того, что работает с нами в таком формате, еще по своим объектам обязательно проедет, посмотрит, от людей узнает, какие есть проблемы, которые мы, может быть, не видели. И будем раз в две недели такие выезды совершать», - отметил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Теги: Самара

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