Вячеслав Федорищев подал документы в Избирком Самарской области для участия в выборах губернатора

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В субботу, 29 июня, Вячеслав Федорищев представил пакет документов в Избирательную комиссию Самарской области для уведомления о выдвижении в качестве кандидата на должность губернатора.



Заместитель председателя Избиркома Алексей Солдатов отметил:

- Вячеслав Андреевич, с этой минуты вы официально являетесь кандидатом на должность губернатора Самарской области. Обретаете все права и обязанности, связанные со статусом кандидата. Сегодня состоится заседание комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос о разрешении вам открыть специальный избирательный счет и на регистрацию наших уполномоченных представителей. Вы и они имеют право присутствовать на данном заседании.

Напомним, кандидат считается выдвинутым именно с момента представления документов. Теперь он вправе начать собирать подписи муниципальных депутатов, необходимые для поддержки выдвижения и последующей регистрации.



Срок представления документов для регистрации является общим для всех кандидатов - с 14 по 24 июля.

Также документы в региональный Избирком для участия в выборах губернатора Самарской области уже подали депутат Госдумы РФ Владимир Плякин (партия "Новые люди"), Михаил Маряхин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Алексей Лескин (КПРФ), первый секретарь реготделения партии "Коммунисты России" Вадим Байков.

Источник: СОВА

Фото: Виктория Старосельская/ СОВА