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Вячеслав Федорищев обсудил перспективы развития с сельхозпредприятиями Кинельского района

22 июня 2024 21:12
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Вячеслав Федорищев познакомился с работой нескольких предприятий и встретился с трудовыми коллективами.

В субботу, 22 июня, во время рабочей поездки в Кинельский район врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев познакомился с работой нескольких предприятий и встретился с трудовыми коллективами. Одно из ни – ООО «Волгаагромаш», которое выпускает орудия, необходимые для обработки почвы.

Производственный комплекс завода обеспечен всем необходимым высокоточным оборудованием для осуществления полного производственного цикла и состоит из трех цехов: изготовления деталей, сборки-сварки, окраски и сборки готовой продукции. Узлы для сельхозтехники в подавляющем большинстве применяются собственные. Уровень локализации составляет 80%. Остальные комплектующие – тоже российского производства.

Директор компании Александр Андрианов добавил, что одним из основных преимуществ предприятия является наличие собственного конструкторского отдела. «Это позволяет разрабатывать технику от идеи до серийного производства», – акцентировал он внимание руководителя региона. Плановая производственная ежемесячная мощность составляет: 8 культиваторов, 16 плугов, 18 глубокорыхлителей, 30 корчевателей. Здесь трудятся жители Кинельского района и города Кинеля.

«Волгаагромаш» достигло значительных успехов и заняло достойные позиции на рынке машиностроения. Так, в 2022 году было произведено и реализовано более 80 оборотных плугов и первая партия культиваторов. Уже в прошлом году было выпущено 160 единиц техники. Александр Андрианов отметил, что поставки осуществляются во все ключевые сельскохозяйственные регионы России. Сельхозтехнику приобретают крупнейшие агрохолдинги страны, в числе которых «Мираторг», «Черкизово», «Агроэко». «Но при реализации техники регулярно приходится доказывать, что она не хуже, а во многом и лучше, чем все импортные аналоги», – отметил директор предприятия. Вячеслав Федорищев отметил, что Правительство Самарской области готово оказать поддержку: «Уверен, что мы с вами вместе сможем вам помочь со сбытом техники».

Еще одно предприятие, с коллективом которого встретился глава региона, – сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) имени Куйбышева. Он был создан в 1929 году. Основные направления предприятия – животноводство и растениеводство. По словам председателя СПК Владимира Рогова, в настоящий момент поголовье крупного рогатого скота составляет 2241 голов, в том числе коров – 850. Чтобы его увеличивать и улучшать продуктивность, нужны новые коровники. Однако собственных средств предприятия для этого недостаточно, необходимы субсидии.

«Я вас приглашаю в корпорацию развития Самарской области, – обратился с предложением Вячеслав Федорищев к руководству СПК. – Там сейчас занимаются сопровождением больших инвестпроектов. Они помогут вам проанализировать подготовленную бизнес-модель, чтобы не было никаких ошибок. А так как у вас проект связан с продовольственной безопасностью, попросим Министра сельского хозяйства России Оксану Николаевну Лут обратить на проект внимание. Я приду к Министру на доклад, буду просить большую поддержку для региона по разным направлениям и обязательно ваш проект обозначу. Попрошу поручения Министра, чтобы проект поддерживался».

СПК сейчас активно осваивает новые технологии совместно с кафедрой кормления Самарского аграрного университета. Так, в хозяйстве были разработаны и внедрены научно-обоснованные рационы кормления животных, что послужило основой результатов в производстве молока и мяса. Кроме того, в последние годы было проведено техническое перевооружение фермы: отремонтированы животноводческие помещения, построен телятник для молодняка и комбикормовый цех, площадка для воспроизводства КРС. Площади сельскохозяйственных угодий составляют 6305 гектаров. На предприятии работает 154 человека.

Важно отметить, что для привлечения кадров, СПК имени Куйбышева учредил стипендию для учащихся школы с. Красносамарское Кинельского района, которые показывают отличные результаты не только в учебной деятельности, но и в общественной жизни. Руководитель предприятия вышел с инициативой создания специального класса в одной из школ Кинельского района, чтобы с малых лет рассказывать детям о профессиях отрасли АПК. Вячеслав Федорищев поддержал предложение и поручил главе муниципального образования Юрию Жидкову проработать этот вопрос. «Открывайте такой класс, а я со своей стороны готов оказать поддержку по закупке необходимой оргтехники», – пообещал врио губернатора.

Во время встречи с сотрудниками СПК, глава региона поинтересовался, как себя чувствуют специалисты на предприятии. «Работа нравится, работаю здесь уже 12 лет. За эти годы построил собственный дом, создал семью. Продолжаем работать, выполнять задачи, поставленные руководством по развитию предприятия», – рассказал главный агроном предприятия Дмитрий Зимницкий. Он отметил, что необходимо развивать семеноводство, чтобы прекратить закупки в других странах.

Руководитель области также побеседовал со студентами, которые проходят практику. Они обучаются в техникуме на ветеринаров, в самом колхозе – следят за здоровьем коров. Работать с животными, по словам молодежи, им нравится. «Самое главное – вы очень правильно делаете, что совмещаете учебу с работой. Знания, полученные на предприятии, окупаются сторицей, когда вы выходите из профессионального образовательного учреждения. И вам повезло: это очень хорошее предприятие», – отметил Вячеслав Федорищев. Он предложил сотрудникам принять активное участие в разработке новой программы развития сферы АПК региона.

В завершении встречи глава СПК имени Куйбышева Владимир Рогов пригласил Вячеслава Федорищева на юбилей предприятия, которому уже осенью этого года исполнится 95 лет. Глава региона предложение принял.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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