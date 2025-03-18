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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ

18 марта 2025 10:56
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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня вся наша страна отмечает знаменательную дату – годовщину вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав России.

Одиннадцать лет назад, 18 марта 2014 года, прозвучало историческое обращение Президента Владимира Владимировича Путина к россиянам. Именно в этот день полуостров вернулся в родную гавань, на свою подлинную Родину.

Жители Крыма всегда ощущали себя частью нашей великой державы, чувствовали неразрывную духовную связь с Россией. Поэтому вхождение новых субъектов в состав Российской Федерации мы восприняли как восстановление исторической справедливости.

Жители Самарской области горячо поддержали возвращение Крыма. Благодарю всех, кто помогал крымчанам строить новую жизнь. Прежде всего, это участники добровольческого проекта «Мы вместе», другие неравнодушные люди. Вашими усилиями, дорогие друзья, был восстановлен мемориальный комплекс «Братская могила Героев Советского Союза». Много было сделано и для развития Сакского района, над которым наш регион взял шефство.

Сегодня каждый из нас понимает, что только в нашем единстве, в сохранении исторической памяти залог процветания и великого будущего России. Особенно актуальна эта задача в преддверии 80-летия Великой Победы, в год, объявленный Главой государства Годом защитника Отечества.

Крымская весна стала прологом к освобождению Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. И сегодня наши герои, участники специальной военной операции, уверенно продвигаются вперед и побеждают. А это значит, что Крымская весна продолжается, охватывая все новые пространства исторических российских территорий.

 Победа будет за нами!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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