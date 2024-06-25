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Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко

25 июня 2024 14:00
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Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко

Временно исполняющим обязанности вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко. Об этом на заседании Губернской думы во вторник, 25 июня 2024 года, объявил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев. Емельяненко возглавил правительство Самарской области и будет курировать экономическое развитие, промышленности, инвестиции, торговлю, сельское хозяйство, науку, туризм и т.д., пишет Самара-КП.


О новом главе правительства известно, что он в 2012 году закончил Южно-Российский институт управления РАНХиГС в Ростове-на-Дону. После выпуска работал в правительстве Ростовской области, а следом – в министерстве экономического развития Российской Федерации.


В 2016 году перешел в правительство Тульской области. В 2021 году стал председателем комитета по науке и инноватике региона, а в 2022 году - министром экономического развития Тульской области. Этот пост Емельянов покинул 31 мая, вслед за Вячеславом Федорищевым, которого назначили врио губернатора Самарской области.

 

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