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Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов

25 июня 2024 16:37
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Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.

Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. 

«Александр Борисович на всех направлениях работы проявил себя очень эффективным специалистом, руководителем. Его знают, ему доверяют. Очень важно, что ему предстоит большой пласт работы, связанный с внутренней политикой, с организацией взаимодействия с муниципалитетами», – отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена. «Многие направления будут усилены специалистами, которые сейчас занимают различные должности в наших министерствах. Мы усиливаем команды и смотрим на своих талантливых сотрудников, которые из года в год доказывают свой профессионализм, приверженность делу и эффективность», – отметил руководитель области.

При этом по поручению врио губернатора была перезапущена программа по формированию кадрового резерва из числа жителей региона. «Мы не просто собираем резюме, а начинаем работать с жителями, которые предлагают свои идеи. Привлекая сильные федеральные институты будем каждому, кто хотел бы работать в большой команде, давать возможность себя реализовать в Правительстве Самарской области, экспертном или общественном совете, помощником. Это наше общее дело», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Напомним, каждый житель Самарской области может заполнить анкету на портале «Кадросфера», предложив свой проект, высказав идеи и предложения по развитию региона. «Это реальная возможность попасть в мою команду и быть полезным самарской земле. Жду профессионалов во всех важных для развития региона сферах», – отметил врио губернатора.

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