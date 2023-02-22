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Впервые за 30 лет ветеранов Снежного поздравили с Днём защитника Отечества

22 февраля 2023 19:52
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Волонтёры «ЕР» из Самары поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи военнослужащих с наступающим праздником.

Волонтёры «Единой России» из Самары поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи военнослужащих с наступающим праздником.

«Такое внимание впервые за 30 лет», -такими словами встретила добровольцев из Самары Зоя Ефимовна. Ей было 9 лет , когда началась Великая Отечественная, еще подростком начала работать на артиллерийском заводе, позже стала санитаркой. В годы войны встретила будущего мужа и прожила с ним долгую, счастливую жизнь.

«Никогда не могла подумать, что фашизм снова поднимет голову в Украине», - рассказывает волонтерам «Единой России» жительница Снежного.

Таких историй здесь - множество. В течение нескольких дней пребывания в ДНР ребята не только вручили подарки и поздравили с 23 февраля участников Великой Отечественной войны, но и смогли пообщаться с каждым фронтовиком, его близкими и помочь в решение насущных проблем.

«Многие ветераны просто не верили, что пришли именно к ним, смущались и переживали. За тёплыми беседами узнали о потребностях каждого: почистить снег во дворе, наколоть дров, посмотреть телефон, в котором плохо стал работать динамик, помочь записаться на приём к самарским врачам», - рассказал руководитель штаба «Молодой гвардии» в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, актив МГЕР вышел с предложением окружить заботой ветеранов в подшефном городе ДНР - Снежное. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров эту инициативу поддержал.

Отметим, что Самарская область помогает восстанавливать мирную жизнь в городе Снежное, содействует в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, помогает ремонтировать учреждения образования и культуры. На территории Снежного продолжают работать десятки добровольцев из Самары: медиков, дорожников, строителей, волонтёров, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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