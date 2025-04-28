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Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

28 апреля 2025 16:38
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Россия считает, что Киеву следует последовать этому примеру и также объявить перемирие в эти дни.

Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"По решению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие", - говорится в публикации.

На это время остановят все боевые действия.

Россия считает, что Киеву следует последовать этому примеру и также объявить перемирие в эти дни.

Если Украина будет нарушать прекращение огня, то российские военные «дадут адекватный и эффективный ответ», добавили в Кремле, сообщает РБК.

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