Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль в Telegram-канале, передает РИА Новости.
"По решению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие", - говорится в публикации.
На это время остановят все боевые действия.
Россия считает, что Киеву следует последовать этому примеру и также объявить перемирие в эти дни.
Если Украина будет нарушать прекращение огня, то российские военные «дадут адекватный и эффективный ответ», добавили в Кремле, сообщает РБК.