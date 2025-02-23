Владимир Путин наградил участников СВО из Самарской области

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В День защитника Отечества Президент России Владимир Путин в Кремле вручил медали "Золотая звезда" 11 военнослужащим. Все они удостоены звания Героя России.

Среди награжденных - военнослужащие из Самарской области. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач специальной военной операции, звание Героя Российской Федерации присвоено командиру 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады генерал-майору Андрею Буйлову, подполковнику Антону Струеву.



Владимир Путин обратился к военнослужащим:

- Все вы по праву удостоены этого высокого звания. Ваша служба связана с решением боевых задач, с продвижением наших войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях. Она сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных вам подразделений, за ваших боевых товарищей, за мирных жителей наших городов и сел.

Источник: СОВА

Фото: Правительство РФ