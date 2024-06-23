Вице-канцлер ФРГ призвал Китай отказаться от экспорта в Россию

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Товарооборот между Китаем и Россией в 2023 году вырос на 40%, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Немецкий чиновник призвал Пекин прекратить торговлю с Москвой, пишет издание Financial Times. Хабек выразил надежду, что скоро состоятся переговоры между ЕС и КНР. Он также добавил, что европейский тариф на китайские электроавтомобили, который составляет 38%, – это не наказание.

Помимо этого, Хабек призвал Китай ограничить поставки продукции двойного назначения в РФ. Из тех 40%, на которые вырос товарооборот, 20% – это именно товары, применяемые на поле боя.

22 июня немецкий министр уже выступал с угрозами. Хабек тогда заявил, что Пекин ждут экономические последствия за поддержку России, пишет Смотрим.