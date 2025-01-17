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Вице-губернатор Антон Емельяненко посетил Самарский аграрный университет

17 января 2025 16:07
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Студенты рассказали о своих научных, технологических проектах и поделились планами по их реализации.

Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Самарский государственный аграрный университет. Он пообщался со студентами и осмотрел основные объекты учебного заведения. Регулярно встречаться с представителями активной молодежи, студентами региональных университетов представителям областного правительства поручил губернатор Вячеслав Федорищев.

Встреча прошла при участии министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова, министра науки и высшего образования региона Марка Шлеенкова, ректора «Самарского ГАУ» Сергея Машкова, а также преподавателей вуза и студентов инженерного факультета. Основной темой обсуждения стали перспективы развития аграрной сферы региона.

«Очень важно такой прямой диалог вести для того, чтобы правильно настроить работу свою, моих коллег, выйти на Правительство региона с предложениями от студентов по учебным планам, бытовым вопросам, развитию родной области. Это важно: услышать из первых уст идеи и проекты нашей молодежи», - прокомментировал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Студенты рассказали о своих научных, технологических проектах и поделились планами по их реализации. Так, студент 4 курса Иван Дик представил свой стартап – гусеничный робот.

«Это универсальное навесное оборудование. Мы с командой начали разработку робота еще в 2021 году, в 2023 мы выиграли студенческий грант в 1 млн рублей, сейчас у нас есть прототип, но впереди еще много работы. – рассказывает Иван Дик. – В Самарской области много сельхозпроизводителей, поэтому есть еще предложение создать программу, где они смогли бы заказывать у студентов разработку техники, конструкций».

Вице-губернатор отметил, что именно такие стартапы и становятся в дальнейшем успешными бизнес-проектами. И задача региональных властей – оказать всестороннюю поддержку таким начинаниям.

«Вы делаете очень классные проекты. Мы будем помогать их реализовывать, привлекать региональные, федеральные меры поддержки, мы будем стараться такие проекты продвигать среди ключевых индустриальных партнеров», - добавил Антон Емельяненко.

Также вице-губернатор поделился своими взглядами на актуальные вопросы, касающиеся сельского хозяйства, экологии и инновационных технологий. Студенты активно задавали вопросы, интересуясь возможностями трудоустройства, программами поддержки молодежи и новыми инициативами областного Правительства в сфере АПК.

«Участники встречи услышали компетентное мнение о современных подходах и технологиях, которые открывают новые горизонты для агропромышленного комплекса, о примерах успешного внедрения инноваций и о том, как эти изменения могут повлиять на эффективность производства, управление ресурсами и качество жизни в целом. Подробное обсуждение темы позволило студентам задуматься о своей роли в данном процессе, дало понимание того, как в недалеком будущем они сами могут стать частью этой трансформации», - отметил ректор вуза Сергей Машков.

Реализация мер поддержки начинающих предпринимателей, разработчиков и инноваторов в этом году продолжится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено Самарским государственным аграрным университетом

Теги: Самара

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