Я нашел ошибку
Главные новости:
Команда Самарской области вышла в четвертьфинал.
В Сызрани стартовали соревнования по мини-футболу среди команд ГУ МЧС ПФО
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.
Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
Специалисты установили, что была убита самка амурского тигра.
Житель ЕАО убил амурского тигра и спрятал останки  в тщательно замаскированном тайнике
Помимо этого, расширяется перечень преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация имущества.
Совфед одобрил пожизненный срок за госизмену и ужесточение ответственности за терроризм
Клиенты банка могут купить коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.
Сбер распространил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок
Ориентировочная дата окончания ремонта проезжей части улицы Ерошевского – 9 мая.
На улице Ерошевского в Самаре на этой неделе приступили к ремонтным работам
В Федерации профсоюзов Самарской области обсудили актуальные вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов — врачей и средних медицинских работников.
В Самаре обсудили вопросы социального партнерства и поддержки молодых специалистов
Молодые люди от 16 до 30 лет научатся быть предпринимателями.
В Самарской области стартует бесплатный онлайн-курс «Профессия-предприниматель 2.0»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
0.28
EUR 90.03
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Работники «Тольяттикаучука» убрали более 30 тонн мусора
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь

26 апреля 2023 18:42
96
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь.

Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне. Беларусь является стратегически важным торгово-экономическим партнером нашего региона, занимая одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров Самарской области.

В июне 2022 года состоялся визит Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Республику Беларусь. По итогам визита самарской делегации был достигнут ряд важных договоренностей, которые касаются расширения сотрудничества в торгово-экономической и кооперационной сферах, в инновационной деятельности, в сфере науки, образования, молодежной политики, культуры и туризма.

В мае 2023 года в столице Республики Беларусь пройдет заседание совместной рабочей группы, в рамках ее деятельности на постоянной основе ведется работа по вопросам развития двустороннего сотрудничества. На предстоящем заседании, в котором примет участие делегация Самарской области, планируется обсудить возможность расширения экспорта продукции, потребности предприятий сторон, кооперационное взаимодействие в сфере автокомпонентов. Важной темой рабочей группы станет взаимодействие в сфере модернизации и обновления пассажирского транспорта на территории Самарской области, а также возобновления прямого авиационного сообщения между республикой и нашим регионом. Также стороны обсудят взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса, развитие сотрудничества в сфере IT, науки, образования, культуры и туризма.

В Минске представители Самарской области также посетят крупнейшие белорусские предприятия, где ознакомятся с производством выпускаемой продукции и проведут деловые переговоры с руководством компаний.

Ответный визит белорусской стороны уже запланирован. В ноябре Самарскую область собирается посетить премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Много лет мы активно и плодотворно взаимодействуем с белорусскими партнерами в экономической сфере, а в последнее время наше сотрудничество еще больше укрепилось. В этом году мы планируем поездку самарской делегации в Белоруссию, ожидается также визит белорусской стороны. Важно, чтобы эти встречи были максимально насыщенными и содержательными, а их итогом стали взаимовыгодные совместные проекты», – считает Виктор Кудряшов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023, 15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!». Политика
193
В регионе планируется расширять инновационное производство медицинских изделий и технологий в сфере телемедицины.
21 апреля 2023, 18:17
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ
Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ Политика
1916
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023, 15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного... Общество
2183

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.


Подробнее→
В центре внимания
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.
26 апреля 2023  18:42
Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
81
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023  15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
200
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
220
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
26 апреля 2023  10:37
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
198
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
405
Весь список