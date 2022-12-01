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Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1 декабря 2022 20:35
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В частности, обсудили меры по обеспечению безаварийной работы ЖКХ в отопительный период.

В четверг, 1 декабря, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, обсуждались меры по обеспечению безаварийной работы объектов системы жилищно-коммунального хозяйства области в отопительный период 2022-2023 годов.

 Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Сергей Стрельников доложил, что отопительный сезон 2022-23 годов стартовал на территории Самарской области с 12 сентября по 4 октября. Комиссия Средне-Поволжского управления Ростехнадзора оценила готовность 49 муниципальных образований губернии — 10 городов, 27 районов и 12 поселков городского типа. В итоге паспорта готовности получил 41 муниципалитет, это около 84 % от общего числа.

"К сегодняшнему дню 6 из оставшихся 8 муниципалитетов замечания устранили и направили документы для получения акта о готовности к отопительному сезону", - отметил замминистра.

Всего к отопительному сезону организациями ЖКХ было подготовлено более 23,5 тыс. жилых домов, 2147 котельных, 2232 образовательных учреждения, 1327 медучреждений, 1148 учреждений культуры, 332 учреждения опеки, попечительства и соцподдержки, а также 3,45 тыс. км теплосетей и 11,83 тыс. км водопроводов.

По словам Стрельникова, в регионе созданы необходимые запасы топлива. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций подготовлены 837 аварийных бригад, 1170 транспортных средств. Во всех организациях ЖКХ созданы запасы материально-технических ресурсов и оборудования в размере 100 % от норматива. Также органами местного самоуправления и территориальными сетевыми организациями подготовлены 1092 резервных источника электроснабжения, из них 701 передвижной и 6 тепловых центров. В настоящее время теплоснабжение в Самарской области осуществляется в штатном режиме.

Виктор Кудряшов отметил организованный подход к подготовке к отопительному сезону:

"Муниципалитеты в этом году с задачей справились лучше, чем в прошлом. 41 муниципалитет у нас получил паспорта готовности в этом году, а в прошлом году таковых было 33".

Председатель Правительства дал поручение муниципалитетам, не получившим паспорта готовности, до 10 декабря завершить работы по замечаниям Ростехнадзора, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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