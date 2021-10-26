Виктор Кудряшов: наказания для нарушителей режима нерабочих дней будут строгими и эффективными

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В Самарской области заработала горячая линия по соблюдению противоэпидемиологического режима. По телефону 8 (846) 339-94-93 жители Самарской области могут в любое время суток сообщить о нарушениях режима нерабочих дней со стороны граждан и организаций, а также о людях с подтвержденной коронавирусной инфекцией, не соблюдающих обязательную самоизоляцию.

Об этом стало известно 26 октября на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Линия открыта для звонков жителей всех населенных пунктов Самарской области. В ближайшее время в муниципалитетах также заработают дополнительные «горячие линии» по нарушениям.

Самарская область попала в число регионов, где ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией – одна из самых острых. Решением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова режим нерабочих дней начался раньше, чем общероссийский – с 25 октября. На совещании обсудили, как усилить контроль за соблюдением требований режима нерабочих дней, а также действующих санитарных норм. В разговоре приняли участие главы муниципалитетов, представители силовых и надзорных ведомств, Росгвардии, МЧС, федеральный инспектор по Самарской области.

«Основной причиной распространения заболевания специалисты считают несоблюдение требований режима изоляции людьми с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме, не остаются дома, отправляются по своим делам, посещают общественные места, транспорт. Это недопустимо, - отметил глава регионального кабмина. – Совсем недавно я сам переболел коронавирусом в легкой форме, ушел на изоляцию, работал исключительно в дистанционном режиме, понимая, какую опасность для окружающих представляет вирус».

Руководитель Главного правового управления Администрации Губернатора Самарской области Владимир Моргунов напомнил, что за невыполнение правил поведения в период действия режима повышенной готовности предусмотрены штрафы: «Административный штраф на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рулей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. За повторность санкции гораздо выше. Например, для юридических лиц - вплоть до приостановления деятельности».

Это касается нарушений любых норм и правил – начиная от ношения масок в общественных местах, изоляции в случае лабораторно подтвержденного заболевания до нарушения ограничений в период нерабочих дней. В работе с нарушителями правил самоизоляции поможет телефон горячей линии, активность соседей и старших по домам. При получении положительного теста на вирус пациент должен будет подписать уведомление о необходимости соблюдения требований режима, об административной и уголовной ответственности за их нарушение.

Главный санитарный врач по Самарской области Светлана Архипова пояснила, что фиксировать нарушения правил поведения в период пандемии и принимать меры могут и сотрудники Роспотребнадзора, в соответствии с Федеральным законом №52. Размер штрафа для нарушителей в этом случае составляет от 15 до 45 тысяч рублей.

Особое внимание участники совещания уделили организациям торговли, сервиса и досуга. На этом направлении контроль будет усилен дополнительными нарядами полиции и Росгвардии. К работе по составлению протоколов на нарушителей дополнительно привлекут сотрудников МЧС. Количество проверок в торговых центрах и на общественном транспорте значительно возрастет.

Магазины, которые в эти дни, чтобы обойти режим ограничений, решили включить в ассортимент санитайзеры и маски, не смогут воспользоваться этой лазейкой. В ближайшее время на уровне региона будет утверждена норма, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости.

«Мы должны остановить волну заражений, сделать это сегодня можно только с помощью жестких мер, режим ограничений должен соблюдаться безоговорочно, наказания для его нарушителей должны быть строгими и эффективными», - подчеркнул в завершение Виктор Кудряшов.

Фото: pixabay