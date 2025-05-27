В Госдуме рассмотрят проект о праве регионов устанавливать свои правила проживания мигрантов

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Регионы России хотят наделить правом самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов на своей территории, пишет «Газета.Ru». Соответствующий законопроект внести в Госдуму планируют «Новые люди», передает 360.ru со ссылкой на главу фракции Алексея Нечаева.

Документ предполагает, что субъекты РФ смогут по своей инициативе ограничивать количество мигрантов, живущих в одной квартире, а также вводить дополнительные нормы и требования, в частности – по владению русским языком. Кроме того, власти региона смогут вводить квоты на расселение мигрантов по районам, рассказал Нечаев.

«Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу», — добавил он.

Фото: freepik.com