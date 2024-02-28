В Большеглушицком районе встретились активисты МКД

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В Большой Глушице за чашкой чая собрались старшие по домам, активисты и волонтёры регионального партпроекта «Мой Дом». В тёплой, дружеской обстановке прошла встреча руководителя правового управления ГЖИ Самарской области Марии Крюковой, заместителя секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Большеглушицкого района Ирины Куликовой с председателями советов МКД и старшими по многоквартирным домам сел Большая Глушица, Александровка и посёлка Фрунзенский.

Во время чаепития жители МКД обсудили вопросы содержания общего имущества дома, планирования капитального ремонта, улучшения благоустройства территории, оптимизации расходов на обслуживание.

«Познакомились с системой ГИС ЖКХ, узнали о полезных функциях нового мобильного сервиса «Госуслуги.Дом». На конкретном примере многоквартирного дома подробно рассмотрели функционал системы, ее плюсы и минусы, обсудили порядок проведения общего собрания собственников. На встрече присутствовали секретари первичных отделений партии, главы сельских поселений, представители организаций сферы ЖКХ», - рассказала заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Большеглушицкого района Ирина Куликова.

«Встреча прошла в атмосфера добрососедства, за чашкой чая. Конструктивный диалог состоялся. Старшие по домам задавали вопросы, касающиеся капремонта, оплаты за общедомовые нужды, текущего ремонта МКД, разобрали и другие актуальные темы. Часть вопросов взята в работу», - подвела итоги встречи в Большеглушицком районе руководитель правового управления ГЖИ Самарской области Мария Крюкова, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"