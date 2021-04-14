Вашингтон заявил, что саммит Путина и Байдена может помочь стабилизировать отношения с РФ

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Вашингтон хочет стабилизировать отношения с Москвой, и встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы помочь этому. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

"Наша задача в США - иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе", - сказала она. В качестве примера таких сфер она упомянула "продолжение усилий, направленных на нераспространение" оружия массового уничтожения. "Конечно же, они являются партнером в рамках группа "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия - прим. ТАСС)", - отметила также Псаки.

Ее попросили также прокомментировать заявления российской стороны о том, что проведение встречи Путина и Байдена будет зависеть от поведения американской стороны. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что "очень важно, чтобы подобная инициатива и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами". Псаки фактически отказалась комментировать эту тему, посоветовав обратиться за разъяснениями к российской стороне. "Вам надо спросить их, что они имели в виду", - сказала она. "Я знаю, что они многословны, когда озвучивают свои мысли относительно Соединенных Штатов, так что у них может быть ответ на ваш вопрос", - утверждала Псаки.

​​​​​Байден, как считает американская сторона, провел во вторник конструктивный разговор с Путиным. "Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок", - сказала Псаки.

По ее словам, разговор с российским лидером - это один из тех случаев, когда США "нужно вести сложные переговоры". Как утверждала Псаки, Байден во время этой беседы "не воздерживался от озвучивания вопросов, которые его беспокоят, в том числе подчеркнул, что [для РФ] будут последствия за действия, которые были предприняты".

Цели звонка Байдена

Псаки сообщила, что Байден позвонил Путину с целью, в частности, обсудить действия России, которые в Вашингтоне считают враждебными, и их последствия, а также ситуацию на Украине.

"Целью этого звонка было в определенной степени обсудить тот факт, что действия российских лидеров за последние несколько месяцев, начиная с прошлого года, будут иметь определенные последствия, подчеркнуть это, а также отметить нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и указать на обеспокоенность тем, что мы считаем агрессивным поведением на границе, а также изложить возможность встречи для перехода к более предсказуемым и стабильным отношениям - все это была часть активной повестки обсуждений", - сказала Псаки.

Ее спросили, обсудили ли главы двух государств ситуацию вокруг Алексея Навального. Она фактически признала, что президенты не затрагивали этот вопрос.

О разговоре

Во вторник президенты России и США провели второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее американская сторона заявила, что США из-за планов проведения саммита не меняют позицию по оказанию давления на РФ.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес президента России.

Фото: pixabay